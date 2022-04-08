https://arabic.sputniknews.com/20220408/الكرملين-أي-توسع-للناتو-لا-يجلب-الأمن-والاستقرار-1060971177.html

الكرملين: أي توسع للناتو لا يجلب الأمن والاستقرار

الكرملين: أي توسع للناتو لا يجلب الأمن والاستقرار

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الناتو يتمتع بطابع عدواني، وأي توسع للحلف لا يجلب الأمن والاستقرار. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T11:06+0000

2022-04-08T11:06+0000

2022-04-08T11:06+0000

الكرملين

الناتو

توسع

زعزعة استقرار

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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لتصريحات الناتو بأن الحلف "سيوسع دعمه لأوكرانيا وجورجيا والبوسنة والهرسك": "تعلمون أننا مقتنعون بالطبيعة العدوانية لهذا التحالف، وما زلنا نحتفظ بهذه القناعة. هذا تحالف غير دفاعي، وأي توسع لنشاط هذا التحالف ونفوذه لا يجلب المزيد من الأمن والاستقرار".هذا وأكد بيسكوف، أمس الخميس، أنه "لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا".حيث أجاب: "ماذا تقصد؟ المزيد من التوسع في حلف شمال الأطلسي؟ لا، لا أعتقد ذلك".وذكر أنه لا يعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديدًا وجوديًا لروسيا، وقال بيسكوف: "لا، نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، نحن معتادون بالفعل على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام".واعتبر النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، في 6 نيسان/ أبريل، أن قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى الناتو سيكون "خطأً استراتيجيًا"، وسيجعل البلاد هدفًا "للإجراءات الانتقامية الروسية".وأشار إلى أن هذا البلد يتمتع "بمكانة محايدة"، ولكنه "يلتزم بخط الناتو"، بما في ذلك على المنصات الدولية.وقال البرلماني: "إذا ذهبت القيادة الفنلندية لذلك، فسيكون ذلك خطأً استراتيجيًا".وأشار إلى أنه من الناحية الجغرافية، فنلندا وروسيا دولتان متجاورتان، وسانت بطرسبورغ تبعد ساعات قليلة عن فنلندا".

https://arabic.sputniknews.com/20220407/الخارجية-الروسية-لا-تعتبر-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-تهديدا-وجوديا-لروسيا-1060952137.html

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الكرملين, الناتو, توسع, زعزعة استقرار