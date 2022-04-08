https://arabic.sputniknews.com/20220408/النفط-العراقية-التزام-أوبك--بكميات-الإنتاج-أسهم-في-امتصاص-الفائض-1060980524.html
النفط العراقية: التزام "أوبك +" بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض
النفط العراقية: التزام "أوبك +" بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، إن التزام أعضاء "أوبك+" بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي في الأسواق. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T14:53+0000
2022-04-08T14:53+0000
2022-04-08T14:53+0000
اقتصاد
العراق
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وضخ العراق 4.15 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/آذار بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع منتجي "أوبك+" الآخرين.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الصادرات العراقية للنفط الخام حققت في الشهر الماضي أعلى معدل منذ عقود بواقع 3 ملايين و244 ألف برميل يومياً وبإيرادات بلغت 11.7 مليار دولار".وحول اجتماعات "أوبك"، أكد جهاد أن "اجتماعات أوبك +، التي تمثل الدول المنتجة داخل منظمة أوبك الأعضاء وأيضا المنتجين من خارج أوبك، تعقد كل شهر أو حسب تطورات الأسواق النفطية"، موضحاً أن "أوبك + وضعت جدولاً محسوباً وفق حصص محسوبة، وبالتالي التزام أوبك + بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي الموجود، وهي تراقب ذلك، والعراق عضو في أوبك + وهو يراقب تلك التغيرات".وأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، في وقت سابق، وجود مساعٍ لتعظيم الإيرادات النفطية، فيما أشار إلى أن هناك دعما برلمانيا لتعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية.وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لديها إمكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية".
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https://arabic.sputniknews.com/20220331/دول-أوبك-ترفع-الإنتاج-بمقدار-432-ألف-برميل-يوميا-1060691844.html
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اقتصاد, العراق
النفط العراقية: التزام "أوبك +" بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض
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قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، إن التزام أعضاء "أوبك+" بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي في الأسواق.
وضخ العراق 4.15 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/آذار بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع منتجي "أوبك+" الآخرين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية
(واع)، إن "الصادرات العراقية للنفط الخام حققت في الشهر الماضي أعلى معدل منذ عقود بواقع 3 ملايين و244 ألف برميل يومياً وبإيرادات بلغت 11.7 مليار دولار".
وأشار إلى أن "الأسواق النفطية تتأثر بعدة عوامل منها، الحروب والتوترات السياسية والصحية، وبزيادة الطلب وانخفاضه على النفط ونلاحظ أن الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت في زيادة الطلب لقلة الإمدادات وبالتالي هناك ارتفاع في أسعار النفط أو الغاز"، مبينا أن "روسيا تعد من الدول المنتجة الرئيسة والموردة الى أوروبا حيث إن الأخيرة بحاجة للغاز الروسي".
وحول اجتماعات "أوبك"، أكد جهاد أن "اجتماعات أوبك +، التي تمثل الدول المنتجة داخل منظمة أوبك الأعضاء وأيضا المنتجين من خارج أوبك، تعقد كل شهر أو حسب تطورات الأسواق النفطية"، موضحاً أن "أوبك + وضعت جدولاً محسوباً وفق حصص محسوبة، وبالتالي التزام أوبك + بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي الموجود، وهي تراقب ذلك، والعراق عضو في أوبك + وهو يراقب تلك التغيرات".
وأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، في وقت سابق، وجود مساعٍ لتعظيم الإيرادات النفطية، فيما أشار إلى أن هناك دعما برلمانيا لتعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية.
وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لديها إمكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية".