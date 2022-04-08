https://arabic.sputniknews.com/20220408/النفط-يرتفع-بعد-3-أيام-من-التراجع-لكنه-يسجل-ثاني-خسارة-أسبوعية-على-التوالي-1060992130.html

النفط يرتفع بعد 3 أيام من التراجع لكنه يسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

النفط يرتفع بعد 3 أيام من التراجع لكنه يسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

أغلقت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة، على ارتفاع للمرة الأولى في أربع جلسات لكنها سجلت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T21:18+0000

2022-04-08T21:18+0000

2022-04-08T21:18+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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نيويورك- سبوتنيك. أغلق خام "برنت" القياسي العالمي التعاملات في لندن، مرتفعا 2.20 دولار أو بنسبة 2.2%، عند 102.78 دولار للبرميل، بعد خسارة تراكمية قدرها 7% في ثلاثة أيام تداول سابقة.على مدار الأسبوع، فقد "برنت" 1.5% من قيمته، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 13.5%، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل/ نيسان عام 2020، عندما انخفض الطلب على النفط بالتزامن مع بداية الجائحة.وعند الإغلاق في نيويورك سجل خام غرب تكساس الوسيط، ارتفاعا قدره 2.23 دولار، أو بنسبة 2.3%، عند 98.26 دولار، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1% هذا الأسبوع، بعد تراجع نسبته 13% الأسبوع الماضي، والذي يمثل أيضا أسوأ أداء أسبوعي منذ عامين.تراجعت أسعار النفط الخام خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنها ستطلق 60 مليون برميل من احتياطيات أعضائها في السوق المفتوح، إضافة إلى إطلاق 180 مليون برميل أعلنت عنه الولايات المتحدة.ستتم إضافة 240 مليون برميل مجتمعة إلى السوق على مدى ستة أشهر، مما ينتج عنه صافي تدفق 1.33 مليون برميل يوميا.سيكون هذا أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في الإنتاج التي كان منتجو النفط العالميون يتبعونها ضمن تحالف "أوبك +" الذي تقوده السعودية وروسيا.يمتلك تحالف "أوبك +" طاقة إنتاجية إضافية لا تقل عن أربعة ملايين برميل من الإمدادات اليومية المنتظمة، والتي يبقيها خارج السوق لضمان بقاء أسعار النفط الخام ضمن نطاق السيطرة.تراجعت أسعار النفط الخام في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع قلق المستثمرين بشأن الطلب على النفط بعد أسوأ تفشي لفيروس كورونا في شنغهاي منذ عامين، مما أدى إلى إغلاق ثاني أكبر مدينة في الصين.

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم