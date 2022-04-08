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الهند تتيح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما
الهند تتيح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما
أكدت الحكومة الهندية أنها ستتيح جرعة تعزيزية من اللقاحات المضادة لكورونا بداية من يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:12+0000
2022-04-08T12:12+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الحكومة الهندية إن يوم الجمعة ستتاح جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لجميع الهنود فوق 18 عامًا من العمر، إذا أكملوا 9 أشهر بعد التطعيم الثاني.وأوضح البيان أن إدارة ما يسمى بالجرعة التعزيزية من خلال مراكز التطعيم الخاصة ستبدأ ابتداءً من 10 أبريل.وكانت الهند قد سجلت في أبريل من العام الماضي 2021، أرقاما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، حيث وثقت أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف حالة وفاة يوميا.يذكر أن الهند هي الدولة الثانية التي أعطت مليار جرعة لقاح بعد الصين، التي أعطت أكثر من 2.3 مليار جرعة.
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أخبار الهند اليوم

الهند تتيح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما

12:12 GMT 08.04.2022
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أكدت الحكومة الهندية أنها ستتيح جرعة تعزيزية من اللقاحات المضادة لكورونا بداية من يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الحكومة الهندية إن يوم الجمعة ستتاح جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لجميع الهنود فوق 18 عامًا من العمر، إذا أكملوا 9 أشهر بعد التطعيم الثاني.
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وأوضح البيان أن إدارة ما يسمى بالجرعة التعزيزية من خلال مراكز التطعيم الخاصة ستبدأ ابتداءً من 10 أبريل.
وحتى الآن، كان عمال الخطوط الأمامية والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، هما الفئتان الوحيدتان في الهند اللتان يمكنهما الحصول على جرعات معززة.
وكانت الهند قد سجلت في أبريل من العام الماضي 2021، أرقاما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، حيث وثقت أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف حالة وفاة يوميا.
يذكر أن الهند هي الدولة الثانية التي أعطت مليار جرعة لقاح بعد الصين، التي أعطت أكثر من 2.3 مليار جرعة.
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