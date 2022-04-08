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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الوفد-الوزاري-العربي-يؤكد-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-واللجوء-للتفاوض-1060972233.html
الوفد الوزاري العربي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للتفاوض
الوفد الوزاري العربي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للتفاوض
عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا، وركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:28+0000
2022-04-08T11:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
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الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت المجموعة خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.وأكد الوفد العربي دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية.وعبّر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.وشدد الوفد العربي على أنه يضطلع بهذا الجهد في ضوء علاقات العالم العربي المتميزة مع روسيا وأوكرانيا، وحرصا على الأمن والسلام.ولفت الوزراء العرب إلى أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على سلامة الجاليات العربية الموجودة حاليا في أوكرانيا، وتسهيل عبور من يرغب منهم بالمغادرة إلى الدول المجاورة.وكان الوفد العربي الذي ترأسه رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، في زيارة بولندا، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكراني في بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/القوميون-الأوكرانيون-يشعلون-النار-في-السفينة-دونباس-في-ماريوبل-1060923864.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/روسيا-تنهي-صلاحياتها-في-مجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-قبل-الموعد-المحدد-1060953437.html
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا

الوفد الوزاري العربي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للتفاوض

11:28 GMT 08.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني "توتشكا - أو" في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني توتشكا - أو في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا، وركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة.
الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت المجموعة خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
انفجارات في سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، اليونان 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
القوميون الأوكرانيون يشعلون النار في السفينة "دونباس" في ماريوبل
أمس, 06:45 GMT
وأكد الوفد العربي دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية.
وعبّر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.
وشدد الوفد العربي على أنه يضطلع بهذا الجهد في ضوء علاقات العالم العربي المتميزة مع روسيا وأوكرانيا، وحرصا على الأمن والسلام.
ولفت الوزراء العرب إلى أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على سلامة الجاليات العربية الموجودة حاليا في أوكرانيا، وتسهيل عبور من يرغب منهم بالمغادرة إلى الدول المجاورة.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
روسيا تنهي صلاحياتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الموعد المحدد
أمس, 18:13 GMT
وكان الوفد العربي الذي ترأسه رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، في زيارة بولندا، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكراني في بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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