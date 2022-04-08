https://arabic.sputniknews.com/20220408/الوفد-الوزاري-العربي-يؤكد-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-واللجوء-للتفاوض-1060972233.html
الوفد الوزاري العربي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للتفاوض
الوفد الوزاري العربي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للتفاوض
عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا، وركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:28+0000
2022-04-08T11:28+0000
2022-04-08T11:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
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الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت المجموعة خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.وأكد الوفد العربي دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية.وعبّر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.وشدد الوفد العربي على أنه يضطلع بهذا الجهد في ضوء علاقات العالم العربي المتميزة مع روسيا وأوكرانيا، وحرصا على الأمن والسلام.ولفت الوزراء العرب إلى أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على سلامة الجاليات العربية الموجودة حاليا في أوكرانيا، وتسهيل عبور من يرغب منهم بالمغادرة إلى الدول المجاورة.وكان الوفد العربي الذي ترأسه رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، في زيارة بولندا، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكراني في بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا
الوفد الوزاري العربي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا واللجوء للتفاوض
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عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا، وركزت على الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة.
الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت المجموعة خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
وأكد الوفد العربي دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية.
وعبّر الوفد العربي عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.
وشدد الوفد العربي على أنه يضطلع بهذا الجهد في ضوء علاقات العالم العربي المتميزة مع روسيا وأوكرانيا، وحرصا على الأمن والسلام.
ولفت الوزراء العرب إلى أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على سلامة الجاليات العربية الموجودة حاليا في أوكرانيا، وتسهيل عبور من يرغب منهم بالمغادرة إلى الدول المجاورة.
وكان الوفد العربي الذي ترأسه رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، في زيارة بولندا، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكراني في بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.