https://arabic.sputniknews.com/20220408/باحث-يكشف-العلامات-التي-تشير-إلى-أن-سعالك-ليس-مجرد-نزلة-برد-1060973813.html

باحث يكشف العلامات التي تشير إلى أن سعالك ليس "مجرد نزلة برد"

باحث يكشف العلامات التي تشير إلى أن سعالك ليس "مجرد نزلة برد"

تعرف عدوى الصدر كعدوى تصيب الرئتين أو المسالك الهوائية الكبيرة التي يمكن أن تسببها البكتيريا أو الفيروسات، ويعد التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي النوعين... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T11:56+0000

2022-04-08T11:56+0000

2022-04-08T11:56+0000

علوم

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وتشمل العلامات الرئيسية لعدوى الصدر السعال المستمر وصعوبة التنفس، ولكن هل هذه الأعراض معدية؟ هذه هي الطرق الرئيسية لتحديد ما إذا كان السعال لديك أكثر من مجرد نزلة برد، حسبما نشر موقع "ميديك فوروم"، اليوم الجمعة.هل التهابات الصدر معدية؟على الرغم من أن معظم حالات التهاب الشعب الهوائية تسببها الفيروسات وأن معظم حالات الالتهاب الرئوي تسببها البكتيريا، إلا أنه يمكن أن ينتشر كلا المرضين بطريقة مماثلة.وعندما يسعل شخص ما، يتم إطلاق رذاذ من السائل الذي يحتوي على الفيروس أو البكتيريا في الهواء، حيث يمكن استنشاقها من قبل الآخرين.وقال حسين عبدة، المدير السريري وعميد الصيادلة في "ميديسين دايركت": "الفطرة السليمة هي تغطية فمك عند السعال، واستخدام المناديل (ورميها بعيدًا فورًا بعد الاستخدام)، وغسل يديك بانتظام، فكل هذه الطرق بسيطة وفعالة لتقليل مخاطر نقل العدوى إلى شخص آخر".ويمكن أن تنتشر مسببات العدوى من خلال السعال والعطس، ولكن من غير المرجح أن تنتشر عدوى الصدر في المنزل بنفس الطريقة التي ينتشر بها فيروس كورونا".كيف يمكنك معرفة ما إذا كان سعالك هو التهاب في الصدر؟وأضاف عبدة إن "أكثر أعراض التهاب الصدر شيوعًا هو السعال، وعندما يكون سعالك أكثر من مجرد نزلة برد، فمن المحتمل أيضًا أنك ستعاني من أزيز ومخاط بلون أخضر أو ​​أصفر".وأوضح عبدة: "آلام الصدر، والصداع، وآلام العضلات، والتعب، هي أيضًا أعراض شائعة تحدث غالبًا بسبب السعال المستمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/فهد-صياد-يندم-على-محاولته-افتراس-فأر-غرز-قواطعه-فيه-فيديو-1060973357.html

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علوم