https://arabic.sputniknews.com/20220408/بالخير-جايين-مبادرة-مصرية-تجوب-المحافظات-لتوزيع-100-ألف-كرتونة-مواد-غذائية-1060981933.html

"بالخير جايين"... مبادرة مصرية تجوب المحافظات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية

"بالخير جايين"... مبادرة مصرية تجوب المحافظات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية

يعد توزيع المواد الغذائية على المحتاجين في شهر رمضان، أحد أشهر العادات الرمضانية في مصر، حيث تطلق الجمعيات الخيرية الكثير من المبادرات لتوفير احتياجات الأسر... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T15:17+0000

2022-04-08T15:17+0000

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وتحت مسمى "بالخير جايين"، أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة لتزويع المواد الغذائية على الأسرة المصرية الفقيرة، وتأتي المبادرة بالتعاون مع بنك القاهرة، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، لـ "سبوتنيك"، إن المبادرة تهدف لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على 100 ألف أسرة مصرية، متوسط الأسرة الواحدة 5 أفراد، أب وأم و3 أطفال.وعن آلية اختيار الأسر التي تستحق المواد الغذائية، أكد أن المؤسسة وخلال السنوات الأخيرة استطاعت تدشين قاعدة بيانات ضخمة تضم الأسر الأكثر احتياجًا للخدمات، فهناك الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن، دائما ما يحتاجون المواد الغذائية في أوقات متعددة من العام، على رأسها شهر رمضان.وأوضح زمزم أن المبادرة استهدفت 20 محافظة في مصر، على رأسها الصعيد بشكل كامل والمحافظات الحدودية، الوادي الجديد والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين وجبل علبة، مرورًا بالقصير وسفاجا، ووصلت إلى الخارجة والفرافرة في محافظة الوادي الجديد ثم أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم، وبعض محافظات وجه بحري على رأسها البحيرة والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وانتقلت إلى مرسى مطروح وواحة سيوة، وسانت كاترين في جنوب سيناء، مؤكدًا أن كافة المناطق الحدودية تمثل أهم قواعد البيانات المسجلة لدى المؤسسة.وأكد أنه تم إنشاء تحالف وطني داخل إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تضم أكبر 24 جمعية، لتداول قواعد البيانات لعدم تقديم نفس الخدمات التي تقدمها المؤسسة لنفس الأفراد عن طريق باقي الجمعيات الكبرى، سواء فيما يتعلق بتوزيع كراتين المواد الغذائية أو الخدمات الطبية.وفيما يتعلق بالمبادرات الطبية، كشف زمزم عن إطلاق المؤسسة لمبادرة علاج مرضى القدم السكري، إضافة لإطلاق قوافل طبية لعلاج مرضى الرمد، مضيفًا: "لدينا 5 تخصصات طبية دائما حاضرة في قوافلنا الطبية سواء التخصصية أو العامة، على مدار 5 سنوات، وصلت خدماتنا لأكثر من 2.5 مليون شخص، منهم مليون مواطن مكافحة مسببات العمى، وأكثر من 640 ألف مواطن لمعالجة فيروس سي".وتابع: "نسعى الآن عبر مبادرة القدم السكري إلى إنقاذ 100 ألف مواطن من بتر القدمين بسبب إصابتهم بمرض السكري، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه (نحو 22 مليون دولار) على مدار السنوات الـ 5 المقبلة، ترصدهم المؤسسة بالتعاون مع الشركاء سواء وزارة التضامن الاجتماعي أو البنوك والشركات، والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص".وكشف رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤسسة تستعد لتقديم مشروعات جديدة خلال شهر رمضان، ضمن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، عبر إنشاء مصنع للحرف اليدوية والتراثية في منقطة البدرشين بالجيزة، ليخدم مئات الأسر، الذين من المقرر تشغيلهم داخل المصنع في إنتاج الكليم والسجاد الحريري واليدوي، وبعض المنتجات المقرر تصديرها خارج مصر وعرضها في بعض المعارض، كما تملك المؤسسة مصنع آخر في محافظة الفيوم بقرية دار السلام لإنتاج السجاد اليدوي والحريري، وخلال الأيام المقبلة ستطلق "مصر الخير" 12 مصنعًا صغيرًا في 12 قرية بالنوبة بمحافظة أسوان.وبحسب زمزم، تسعى المؤسسة خلال الشهر الفضيل إلى تسليم 50 مركبًا للصيد ضمن مبادرة "مراكب الرزق" لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة، ومن المقرر توزيعها في الدقهلية وأسوان وقنا وأكثر من محافظة، استكمالًا للمبادرة التي هدفت لتوزيع 250 مركب صيد بأدواتها وثلاجات حفظ الأسماك، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة التضامن وبنك القاهرة وعدة بنوك وطنية مصرية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وصناع الخير، مؤسسة خيرية تنموية مصرية بدأت عملها في عام 2017 بمجموعة من الشباب ذو الخبرات المتنوعة والمتخصصة، وبرغبة حقيقية في تنمية المجتمع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الارتقاء بمجالات الصحة والتعليم كوسيلة لتحسين جودة الحياة، وتعمل على رعاية وتنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والصحية والطبية، ونشر الوعي للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتدعيم قدرات المواطن ليكون شخصا منتجا وإيجابي التأثير في المجتمع، وإتاحة فرص لزيادة رأس المال الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.

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