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https://arabic.sputniknews.com/20220408/بالعبري-ماكرون-يدين-عملية-تل-أبيب-1060992017.html
بالعبري... ماكرون يدين "عملية تل أبيب"
بالعبري... ماكرون يدين "عملية تل أبيب"
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، الهجوم الذي نفذه فلسطيني في مدينة تل أبيب الإسرائيلية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، واصفا إياه بـ "الهجوم... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T21:04+0000
2022-04-08T21:05+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال ماكرون في منشور باللغة العبرية، على حسابه بموقع فيسبوك مساء اليوم الجمعة: "هجوم إرهابي قاتل آخر في إسرائيل".وأضاف الرئيس الفرنسي: "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في قلب تل أبيب أمس، تقف فرنسا أكثر من أي وقت مضى إلى جانب مواطني إسرائيل".وسبق أن أدانت كل من الولايات المتحدة وتركيا والبحرين والإمارات، عملية إطلاق النار التي نفذها رعد حازم من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة داخل مقهى في شارع ديزينغوف وسط تل أبيب وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، قبل أن يتم قتله بعد مطاردة استمرت 9 ساعات شارك فيها نحو ألف شرطي ورجل أمن إسرائيلي.
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بالعبري... ماكرون يدين "عملية تل أبيب"

21:04 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 21:05 GMT 08.04.2022)
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، الهجوم الذي نفذه فلسطيني في مدينة تل أبيب الإسرائيلية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، واصفا إياه بـ "الهجوم الإرهابي القاتل".
وقال ماكرون في منشور باللغة العبرية، على حسابه بموقع فيسبوك مساء اليوم الجمعة: "هجوم إرهابي قاتل آخر في إسرائيل".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في قلب تل أبيب أمس، تقف فرنسا أكثر من أي وقت مضى إلى جانب مواطني إسرائيل".
وسبق أن أدانت كل من الولايات المتحدة وتركيا والبحرين والإمارات، عملية إطلاق النار التي نفذها رعد حازم من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة داخل مقهى في شارع ديزينغوف وسط تل أبيب وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، قبل أن يتم قتله بعد مطاردة استمرت 9 ساعات شارك فيها نحو ألف شرطي ورجل أمن إسرائيلي.
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