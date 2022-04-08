https://arabic.sputniknews.com/20220408/برلماني-روسي-هدف-العقوبات-الحفاظ-على-هيمنة-الدولار-1060980995.html
برلماني روسي: هدف العقوبات الحفاظ على هيمنة الدولار
برلماني روسي: هدف العقوبات الحفاظ على هيمنة الدولار
نناقش في هذه الحلقة: حزمة عقوبات جديدة على روسيا، الصين تشتري النفط والفحم الروسي بالروبل، لقاء خاص مع وزير التجارة الداخلية السوري عمر سالم، ارتفاع أسعار... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T14:56+0000
2022-04-08T14:56+0000
2022-04-08T14:56+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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برلماني روسي: هدف العقوبات الحفاظ على هيمنة الدولار
برلماني روسي: هدف العقوبات الحفاظ على هيمنة الدولار
فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، كما حظر الاتحاد الأوروبي، واردات الفحم الروسي وتم إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو.حول هذه العقوبات، قال نائب رئيس مجلس الدوما، ألكسندر باباكوف، لـ"سبوتنيك":الصين تستورد الفحم والنفط الروسي باليوانوالتفافا على العقوبات ورغبة من المستوردين في الصين الحفاظ على تجارة الطاقة مع روسيا، تحولوا إلى سداد ثمن واردات الفحم والنفط من روسيا، بالعملة الصينية اليوان، وهو ما قال عنه، خبير أمن الطاقة، إيغور يوشكوف، لـ "سبوتنيك": وزير سوري: لم أقصد أن روسيا في أزمة اقتصاديةأجرينا في "قوانين الاقتصاد" لقاء خاصا مع وزير التجارة الداخلية السوري، الدكتور عمر سالم، لتوضيح تصريح أدلى به بخصوص استفادة روسيا من خبرة بلاده فيما يعرف بـ"البطاقة الذكية"، إذ قال:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
برلماني روسي: هدف العقوبات الحفاظ على هيمنة الدولار
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: حزمة عقوبات جديدة على روسيا، الصين تشتري النفط والفحم الروسي بالروبل، لقاء خاص مع وزير التجارة الداخلية السوري عمر سالم، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان.
فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، كما حظر الاتحاد الأوروبي، واردات الفحم الروسي وتم إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو.
حول هذه العقوبات، قال نائب رئيس مجلس الدوما، ألكسندر باباكوف، لـ"سبوتنيك
":
إن "كل ما يحدث في الغرب من ارتفاع أسعار لموارد الطاقة، والغذاء، والبنزين في محطات الوقود، هو ليس إلا نتيجة لسياستهم الخاطئة، كل هذا فقط من أجل الحفاظ على هيمنة الدولار، لأنه إذا كان الدولار عملة عالمية، ومرَّ تحوُّله على هذا المسار بعدة مراحل بعد الحرب – أي في البداية كان مدعوما بالذهب، ثم تم التوقف عن دعمه بالذهب، وأصبح منتشرا – بمعنى أخر، إن أي اقتصادي اليوم يتعامل مع هذا النوع من القضايا سوف يجيب عليك بسهولة بأن فقدان السيطرة على إصدار الدولار في جميع أنحاء العالم يعني نقل مصدر هائل للثروة إلى أيدي الأمريكيين والقدرة على التأثير في العديد من العمليات بما في ذلك الوصول إلى الأصول في جميع أنحاء العالم لقطع غير آمنة من الورق".
الصين تستورد الفحم والنفط الروسي باليوان
والتفافا على العقوبات ورغبة من المستوردين في الصين الحفاظ على تجارة الطاقة مع روسيا، تحولوا إلى سداد ثمن واردات الفحم والنفط من روسيا، بالعملة الصينية اليوان، وهو ما قال عنه، خبير أمن الطاقة، إيغور يوشكوف، لـ "سبوتنيك
":
"الصين تحاول تعزيز عملتها، وإنشاء عالم مالي متعدد الأقطاب وشراء السلع ولو جزئيا باليوان سيؤدي لربط بيع هذه السلع بسوقها. من ناحية أخرى، عندما يتم الدفع باليوان، أين ستضعهم روسيا؟ إنها ستنفق هذه الأموال على البضائع الصينية، لتعود وتصب هذه الأموال في الاقتصاد الصيني مرة أخرى".
وزير سوري: لم أقصد أن روسيا في أزمة اقتصادية
أجرينا في "قوانين الاقتصاد
" لقاء خاصا مع وزير التجارة الداخلية السوري، الدكتور عمر سالم، لتوضيح تصريح أدلى به بخصوص استفادة روسيا من خبرة بلاده فيما يعرف بـ"البطاقة الذكية"، إذ قال:
"روسيا دولة عظمى، ونحن نتعاون في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق زارنا وفد ترأسه الملحق الاقتصادي في السفارة الروسية، للاطلاع على تجربتنا، وهذا لا يعني أبدا أنني أقصد أن روسيا في مأزق أو أزمة اقتصادية، لكن الغرب أراد أن يفهم التصريح بطريقته الخاصة".
التفاصيل في الملف الصوتي...