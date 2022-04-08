https://arabic.sputniknews.com/20220408/بعد-ضجة-عالمية-الإمارات-تعلن-سحب-شوكولاتة-كيندر-سربرايز-فورا-من-السوق-1060981797.html
بعد ضجة عالمية... الإمارات تعلن سحب شوكولاتة "كيندر سربرايز" فورا من السوق
بعد ضجة عالمية... الإمارات تعلن سحب شوكولاتة "كيندر سربرايز" فورا من السوق
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، قرارا بسحب منتج شوكولاتة "كيندر سربرايز" فورا من السوق، وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T15:09+0000
2022-04-08T15:09+0000
2022-04-08T15:09+0000
مجتمع
منوعات
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وذكرت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن ذلك القرار جاء استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة "كيندر سربرايز"، التي تباع على شكل بيضة.وأكدت الوزارة تشديد إجراءات الرقابة على منتجات الشركة المستوردة والمتداولة في الأسواق وعدم السماح بتداول أي منتج قد يؤثر على صحة المستهلك.وبحسب الأطباء، تشمل أعراض داء السالمونيلا الإسهال، وتشنجات المعدة، والغثيان، والقيء، والحمى، وعادة ما تنتهي في غضون أيام قليلة، لكنها يمكن أن تكون أكثر حدة، خاصة عند الأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.ويمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك ينصح الأطباء أي شخص تظهر عليه الأعراض بغسل يديه جيدا، وتجنب تناول طعام الآخرين.وتأتي هذه التطورات بعدما أصيب في بريطانيا حوالي 57 شخصا، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم "كيندر سربرايز".وفي السعودية أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"، بعد تسببها في حالات تسمم غذائي.أما في الأردن، فقد أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، أن منتج شوكولاتة كيندر سربرايز المتداول في الأسواق المحلية لا يستورد من منشأ بلجيكي، مشيرا إلى أنه مختلف عن المنتج الذي تم سحبه في عدة دول لاحتمالية ارتباطه بالسالمونيلا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/السعودية-تعلق-على-سحب-بريطانيا-دفعات-من-شوكولاتة-كيندر-سوربرايز-1060916942.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/سحب-منتجات-كيندر-في-بريطانيا-لتسببها-بمرض-السالمونيلا-1060839822.html
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مجتمع, منوعات
بعد ضجة عالمية... الإمارات تعلن سحب شوكولاتة "كيندر سربرايز" فورا من السوق
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أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، قرارا بسحب منتج شوكولاتة "كيندر سربرايز" فورا من السوق، وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن ذلك القرار جاء استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة "كيندر سربرايز"، التي تباع على شكل بيضة.
وأكدت الوزارة تشديد إجراءات الرقابة
على منتجات الشركة المستوردة والمتداولة في الأسواق وعدم السماح بتداول أي منتج قد يؤثر على صحة المستهلك.
وبحسب الأطباء، تشمل أعراض داء السالمونيلا الإسهال، وتشنجات المعدة، والغثيان، والقيء، والحمى، وعادة ما تنتهي في غضون أيام قليلة، لكنها يمكن أن تكون أكثر حدة، خاصة عند الأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
ويمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك ينصح الأطباء أي شخص تظهر عليه الأعراض بغسل يديه جيدا، وتجنب تناول طعام الآخرين.
وتأتي هذه التطورات بعدما أصيب في بريطانيا حوالي 57 شخصا، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم "كيندر سربرايز".
وفي السعودية أفادت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بأنها تتابع التحذيرات الصادرة من الهيئات
والمنظمات الرقابية العالمية بعد سحب بريطانيا دفعات من شوكولاتة "كيندر سوربرايز"، بعد تسببها في حالات تسمم غذائي.
أما في الأردن، فقد أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، أن منتج شوكولاتة كيندر سربرايز
المتداول في الأسواق المحلية لا يستورد من منشأ بلجيكي، مشيرا إلى أنه مختلف عن المنتج الذي تم سحبه في عدة دول لاحتمالية ارتباطه بالسالمونيلا.