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بلينكن: حزينون على الشعب الإسرائيلي ونقف مع شركائنا في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى
بلينكن: حزينون على الشعب الإسرائيلي ونقف مع شركائنا في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تقف إلي جانب السلطات الإسرائيلية في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T00:30+0000
2022-04-08T00:30+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن، اليوم الجمعة: "حزينون على الشعب الإسرائيلي بعد هجوم تل أبيب، وقلوبنا مع عائلات القتلى وأحبائهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وأضاف بلينكن،: "نتابع التطورات الهجوم ونحن على اتصال بشركائنا الإسرائيليين الذي نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى".وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي بتل أبيب الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/منفذ-هجوم-تل-أبيب-لا-يزال-هاربا-والشرطة-الإسرائيلية-تقول-الوضع-خارج-السيطرة-1060959144.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: حزينون على الشعب الإسرائيلي ونقف مع شركائنا في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى

00:30 GMT 08.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تقف إلي جانب السلطات الإسرائيلية في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن، اليوم الجمعة: "حزينون على الشعب الإسرائيلي بعد هجوم تل أبيب، وقلوبنا مع عائلات القتلى وأحبائهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
سلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
منفذ هجوم تل أبيب لا يزال هاربا والشرطة الإسرائيلية تقول "الوضع خارج السيطرة"
أمس, 21:59 GMT
وأضاف بلينكن،: "نتابع التطورات الهجوم ونحن على اتصال بشركائنا الإسرائيليين الذي نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى".
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي بتل أبيب الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
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