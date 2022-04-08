https://arabic.sputniknews.com/20220408/بولندا-تستدعي-السفير-الفرنسي-بعد-اتهام-ماكرون-لرئيس-الوزراء-بمعاداة-السامية-1060987264.html
بولندا تستدعي السفير الفرنسي بعد اتهام ماكرون لرئيس الوزراء بمعاداة السامية
بولندا تستدعي السفير الفرنسي بعد اتهام ماكرون لرئيس الوزراء بمعاداة السامية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا، اليوم الجمعة، إن الوزارة استدعت السفير الفرنسي لدى وارسو بعدما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T17:53+0000
2022-04-08T17:53+0000
2022-04-08T17:53+0000
بولندا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وارسو - سبوتنيك. وصف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية مورافيكي بـ"اليميني المتطرف المعادي للسامية الذي يحظر المثليين".وأضاف ماكرون في التصريحات التي أدلى بها أمس الخميس، أن رئيس الوزراء البولندي يريد مساعدة منافسته اليمنية مارين لوبان في الفوز بالانتخابات في فرنسا.وقال جاسينا عبر "تويتر": "بسبب التعليقات الواردة في مقابلة الرئيس الفرنسي مع لو باريزيان، قرر الوزير زبيغنيو راو استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد، والجولة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان، وتقول المؤشرات الأولية أن ماكرون ولوبان سيكونان في المقدمة.
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بولندا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
بولندا تستدعي السفير الفرنسي بعد اتهام ماكرون لرئيس الوزراء بمعاداة السامية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا، اليوم الجمعة، إن الوزارة استدعت السفير الفرنسي لدى وارسو بعدما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بمعاداة السامية.
وارسو - سبوتنيك
. وصف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية مورافيكي بـ"اليميني المتطرف المعادي للسامية الذي يحظر المثليين".
وأضاف ماكرون في التصريحات التي أدلى بها أمس الخميس، أن رئيس الوزراء البولندي يريد مساعدة منافسته اليمنية مارين لوبان
في الفوز بالانتخابات في فرنسا.
وقال جاسينا عبر "تويتر": "بسبب التعليقات الواردة في مقابلة الرئيس الفرنسي
مع لو باريزيان، قرر الوزير زبيغنيو راو استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".
ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد، والجولة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان، وتقول المؤشرات الأولية أن ماكرون ولوبان سيكونان في المقدمة.