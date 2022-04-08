عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/تبعات-نقص-الوقود-على-الجيش-الأوكراني-عناصره-يلجأون-إلى-استعمال-الدراجات-الهوائية-1060962399.html
تبعات نقص الوقود على الجيش الأوكراني: عناصره يلجأون إلى استعمال الدراجات الهوائية
تبعات نقص الوقود على الجيش الأوكراني: عناصره يلجأون إلى استعمال الدراجات الهوائية
تتحدث وسائل الإعلام عن أن عناصر الجيش الأوكراني يلجأون لاستخدام الدراجات الهوائية بسبب نقص الوقود. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T06:11+0000
2022-04-08T06:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060962373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d6abe4bdbc131f484b8f379e7bf62a.jpg
وأوضحت "روسيسكايا غازيتا"، في الإشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشر على شبكة الإنترنت، أن عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية تحولوا لاستخدام الدراجات الهوائية بسبب نقص الوقود.وأشارت إلى أن نقص الوقود الذي يواجه القوات الأوكرانية سببه الدمار الذي أصاب مصانع لإنتاج الوقود ومستودعات تحتوي على المحروقات في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية التي تواصل قواتها العملية العسكرية في أوكرانيا، إن القصف الصاروخي في السابع من أبريل/نيسان، أدى إلى تدمير مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية قرب المدن زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وتشوغويف. وأسفر القصف الصاروخي، في السادس من أبريل، عن القضاء على خمسة مستودعات أخرى كانت قوات نظام الحكم الأوكراني تحصل على الوقود منها.وقد تم القضاء على أكثر من 60 في المئة من مخزون الجيش الأوكراني من الوقود، حسب تقديرات الخبراء.وبدأت القوات الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني، وتحرير أوكرانيا من النازية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060962373_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_c0eb754ab313c04c35573e2dbcd43c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

تبعات نقص الوقود على الجيش الأوكراني: عناصره يلجأون إلى استعمال الدراجات الهوائية

06:11 GMT 08.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ إسكندر
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تتحدث وسائل الإعلام عن أن عناصر الجيش الأوكراني يلجأون لاستخدام الدراجات الهوائية بسبب نقص الوقود.
وأوضحت "روسيسكايا غازيتا"، في الإشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشر على شبكة الإنترنت، أن عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية تحولوا لاستخدام الدراجات الهوائية بسبب نقص الوقود.
وأشارت إلى أن نقص الوقود الذي يواجه القوات الأوكرانية سببه الدمار الذي أصاب مصانع لإنتاج الوقود ومستودعات تحتوي على المحروقات في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية التي تواصل قواتها العملية العسكرية في أوكرانيا، إن القصف الصاروخي في السابع من أبريل/نيسان، أدى إلى تدمير مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية قرب المدن زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وتشوغويف. وأسفر القصف الصاروخي، في السادس من أبريل، عن القضاء على خمسة مستودعات أخرى كانت قوات نظام الحكم الأوكراني تحصل على الوقود منها.
وقد تم القضاء على أكثر من 60 في المئة من مخزون الجيش الأوكراني من الوقود، حسب تقديرات الخبراء.
وبدأت القوات الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني، وتحرير أوكرانيا من النازية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала