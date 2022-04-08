https://arabic.sputniknews.com/20220408/تبعات-نقص-الوقود-على-الجيش-الأوكراني-عناصره-يلجأون-إلى-استعمال-الدراجات-الهوائية-1060962399.html

تبعات نقص الوقود على الجيش الأوكراني: عناصره يلجأون إلى استعمال الدراجات الهوائية

تبعات نقص الوقود على الجيش الأوكراني: عناصره يلجأون إلى استعمال الدراجات الهوائية

تتحدث وسائل الإعلام عن أن عناصر الجيش الأوكراني يلجأون لاستخدام الدراجات الهوائية بسبب نقص الوقود. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T06:11+0000

2022-04-08T06:11+0000

2022-04-08T06:11+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

رصد عسكري

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وأوضحت "روسيسكايا غازيتا"، في الإشارة إلى مقطع الفيديو الذي نشر على شبكة الإنترنت، أن عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية تحولوا لاستخدام الدراجات الهوائية بسبب نقص الوقود.وأشارت إلى أن نقص الوقود الذي يواجه القوات الأوكرانية سببه الدمار الذي أصاب مصانع لإنتاج الوقود ومستودعات تحتوي على المحروقات في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية التي تواصل قواتها العملية العسكرية في أوكرانيا، إن القصف الصاروخي في السابع من أبريل/نيسان، أدى إلى تدمير مستودعات الوقود التابعة للقوات الأوكرانية قرب المدن زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وتشوغويف. وأسفر القصف الصاروخي، في السادس من أبريل، عن القضاء على خمسة مستودعات أخرى كانت قوات نظام الحكم الأوكراني تحصل على الوقود منها.وقد تم القضاء على أكثر من 60 في المئة من مخزون الجيش الأوكراني من الوقود، حسب تقديرات الخبراء.وبدأت القوات الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني، وتحرير أوكرانيا من النازية.

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رصد عسكري