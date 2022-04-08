https://arabic.sputniknews.com/20220408/تجدد-القتال-بين-القوات-الحكومية-والمعارضة-في-جنوب-السودان-1060982875.html
تجدد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان
تجدد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان
اندلع قتال جديد اليوم الجمعة، بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان بعد أيام قليلة من تعهد الجانبين بالالتزام بوقف إطلاق النار ومحاولة إنقاذ اتفاق... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T15:39+0000
2022-04-08T15:39+0000
2022-04-08T15:39+0000
أخبار جنوب السودان
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وقعت الاشتباكات في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وهي الأحدث في الأسابيع الأخيرة بين القوات المتحالفة مع الرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه زعيم المعارضة المخضرم ريك مشار.يحكم الاثنان في حكومة تتقاسم السلطة التي تشكلت في أعقاب الحرب الأهلية، والتي خلفت ما يقرب من 400 ألف قتيل قبل اتفاق سلام أوقف إراقة الدماء في 2018.لكن وقف إطلاق النار تعرض للانتهاك بشكل متكرر وظلت قواتهم نشطة إلى حد كبير على جانبي ساحة المعركة، مما أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة بين الخصمين التاريخيين.وقال مسؤولون من الجانبين إن أحدث أعمال عنف شملت ميليشيا مدعومة من الجيش الوطني هاجمت حامية للجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الذي يتزعمه مشار.وفي جوبا، أصدرت شخصيات عسكرية بارزة من معسكري كير ومشار نداء مشتركا من أجل الهدوء. قال الجنرال ثوي تشاني ريت نائب رئيس قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان: "نوجه كل القوات لوقف الأعمال العدائية والتمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية".وفي كلمته في نفس المؤتمر الصحفي، قال رئيس الأركان بالإنابة للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال غابرييل دوب لام إنه تم عقد اجتماع أمني مشترك رفيع المستوى لتهدئة التوترات.وتأتي أعمال العنف بعد أيام فقط من تجديد كير ومشار التزامهما بدمج مقاتلي المعارضة في الجيش الوطني، وهو مبدأ أساسي في اتفاق السلام لعام 2018 لم يتم الوفاء به.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/حكومة-جنوب-السودان-والمعارضة-تجددان-الالتزام-باتفاق-السلام-1060825299.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان
تجدد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان
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اندلع قتال جديد اليوم الجمعة، بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان بعد أيام قليلة من تعهد الجانبين بالالتزام بوقف إطلاق النار ومحاولة إنقاذ اتفاق السلام المترنح.
وقعت الاشتباكات في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وهي الأحدث في الأسابيع الأخيرة بين القوات المتحالفة مع الرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه زعيم المعارضة المخضرم ريك مشار.
يحكم الاثنان في حكومة تتقاسم السلطة التي تشكلت في أعقاب الحرب الأهلية، والتي خلفت ما يقرب من 400 ألف قتيل قبل اتفاق سلام أوقف إراقة الدماء في 2018.
لكن وقف إطلاق النار تعرض
للانتهاك بشكل متكرر وظلت قواتهم نشطة إلى حد كبير على جانبي ساحة المعركة، مما أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة بين الخصمين التاريخيين.
وقال مسؤولون من الجانبين إن أحدث أعمال عنف شملت ميليشيا مدعومة من الجيش الوطني هاجمت حامية للجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الذي يتزعمه مشار.
وفي جوبا، أصدرت شخصيات عسكرية بارزة من معسكري كير ومشار نداء مشتركا من أجل الهدوء. قال الجنرال ثوي تشاني ريت نائب رئيس قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان: "نوجه كل القوات لوقف الأعمال العدائية والتمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية".
وفي كلمته في نفس المؤتمر الصحفي، قال رئيس الأركان بالإنابة للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال غابرييل دوب لام إنه تم عقد اجتماع أمني مشترك رفيع المستوى لتهدئة التوترات.
وتأتي أعمال العنف بعد أيام فقط من تجديد كير ومشار التزامهما بدمج مقاتلي المعارضة
في الجيش الوطني، وهو مبدأ أساسي في اتفاق السلام لعام 2018 لم يتم الوفاء به.