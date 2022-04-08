https://arabic.sputniknews.com/20220408/تحطم-مقاتلة-ميغ-31-في-مقاطعة-لينينغراد-شمال-غربي-روسيا-1060973216.html
تحطم مقاتلة "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا
تحطم مقاتلة "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا
أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:40+0000
2022-04-08T11:40+0000
2022-04-08T11:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1046516795_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_76ae10691d61ee6ecaa9de5d0e71e74f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة العسكرية الغربية: "في يوم الثامن من أبريل/نيسان، تحطمت طائرة من طراز "ميغ-31" في منطقة لينينغراد خلال رحلة تدريب مخطط لها".وأشارت الدائرة إلى أنه تم إرسال ثلاث مروحيات من طراز "ميغ-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث. وأضافت أن "الطائرة تحطمت في مكان مهجور ولا يوجد دمار على الأرض. وبحسب المعلومات الأولية فقد يكون سبب الحادث عطل فني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1046516795_336:0:3016:2010_1920x0_80_0_0_040d18cc6fd18aae3dce8fe11e5850bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تحطم مقاتلة "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا
11:40 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة العسكرية الغربية: "في يوم الثامن من أبريل/نيسان، تحطمت طائرة من طراز "ميغ-31" في منطقة لينينغراد خلال رحلة تدريب مخطط لها".
وأشارت الدائرة إلى أنه تم إرسال ثلاث مروحيات من طراز "ميغ-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.
وأضافت أن "الطائرة تحطمت
في مكان مهجور ولا يوجد دمار على الأرض. وبحسب المعلومات الأولية فقد يكون سبب الحادث عطل فني".