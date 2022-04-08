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https://arabic.sputniknews.com/20220408/تحطم-مقاتلة-ميغ-31-في-مقاطعة-لينينغراد-شمال-غربي-روسيا-1060973216.html
تحطم مقاتلة "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا
تحطم مقاتلة "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا
أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:40+0000
2022-04-08T11:49+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة العسكرية الغربية: "في يوم الثامن من أبريل/نيسان، تحطمت طائرة من طراز "ميغ-31" في منطقة لينينغراد خلال رحلة تدريب مخطط لها".وأشارت الدائرة إلى أنه تم إرسال ثلاث مروحيات من طراز "ميغ-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث. وأضافت أن "الطائرة تحطمت في مكان مهجور ولا يوجد دمار على الأرض. وبحسب المعلومات الأولية فقد يكون سبب الحادث عطل فني".
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روسيا

تحطم مقاتلة "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا

11:40 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 08.04.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "ميغ 31"
المقاتلة الروسية ميغ 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدائرة العسكرية الغربية: "في يوم الثامن من أبريل/نيسان، تحطمت طائرة من طراز "ميغ-31" في منطقة لينينغراد خلال رحلة تدريب مخطط لها".
وأشارت الدائرة إلى أنه تم إرسال ثلاث مروحيات من طراز "ميغ-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.
وأضافت أن "الطائرة تحطمت في مكان مهجور ولا يوجد دمار على الأرض. وبحسب المعلومات الأولية فقد يكون سبب الحادث عطل فني".
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