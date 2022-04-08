https://arabic.sputniknews.com/20220408/تعليقا-على-عملية-تل-أبيب-بينيت-يكشف-عن-تحديات-كبيرة-تواجه-إسرائيل-1060970498.html
تعليقا على عملية تل أبيب... بينيت يكشف عن تحديات كبيرة تواجه إسرائيل
تعليقا على عملية تل أبيب... بينيت يكشف عن تحديات كبيرة تواجه إسرائيل
كشف نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تحديات كبيرة تواجه الأمن القومي لبلاده. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T10:55+0000
2022-04-08T10:55+0000
2022-04-08T10:55+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت خلال تعليقه على عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس، وأسقطت اثنين قتلى وإصابة 15 آخرين من الإسرائيليين، أن الهجمات أو العمليات الفردية غير المنظمة تشكل تحديا كبيرا لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية.وأكد بينيت في مجمل تعليقه على عملية تل أبيب أن إسرائيل ستواجه "الإرهاب"، وأن بلاده في حاجة إلى أعصاب قوية ويقظة، من أجل مواجهة مثل هذه العمليات الفردية، مهددا من أسماه بـ"مساعدي الإرهابي الفلسطيني" بأن سيلاحقهم.وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
تعليقا على عملية تل أبيب... بينيت يكشف عن تحديات كبيرة تواجه إسرائيل
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كشف نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تحديات كبيرة تواجه الأمن القومي لبلاده.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت خلال تعليقه على عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس، وأسقطت اثنين قتلى وإصابة 15 آخرين من الإسرائيليين، أن الهجمات أو العمليات الفردية غير المنظمة تشكل تحديا كبيرا لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية.
وأكد بينيت في مجمل تعليقه على عملية تل أبيب أن إسرائيل ستواجه "الإرهاب"، وأن بلاده في حاجة إلى أعصاب قوية ويقظة، من أجل مواجهة مثل هذه العمليات الفردية، مهددا من أسماه بـ"مساعدي الإرهابي الفلسطيني" بأن سيلاحقهم.
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب
، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية
، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.