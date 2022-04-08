تعليقا على عملية تل أبيب... غانتس: إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
© AP Photo / Ariel Schalit
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، تعليقا على عملية تل أبيب، إن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن غانتس أعرب عن غضبه من عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس، وأسقطت اثنين قتلى وإصابة 15 آخرين من الإسرائيليين، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "الإرهاب" بحزم.
שר הביטחון @gantzbe : "מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר באזור. אויבינו יודעים זאת ומרגישים זאת. צה״ל ויתר כוחות הביטחון ימשיכו להפעיל את כלל היכולות המודיעיניות ולצדן את כלל המערכות ההתקפיות וההגנתיות הנדרשות, על מנת להתמודד ולגדוע את הגל הזה, כמו גם לתבוע מחיר ממשלחיו"— החדשות - N12 (@N12News) April 8, 2022
وأوضح غانتس أن الجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية المعنية تقوم وتستخدم جميع القدرات الاستخبارية والأنظمة الدفاعية الأخرى بهدف التعاطي للتعامل مع موجة "الإرهاب الفلسطيني".
وحول إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعملية تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "السلطة الفلسطينية قد أحسنت صنعا بإدانتها للحادث، ولكن هذه الإدانة لا تكفي، وإنما على السلطة توسيع العمليات ضد مرتكبي الإرهاب في جميع القطاعات".
שר הביטחון גנץ על הגינוי של אבו מאזן לפיגוע: ״טוב עשתה הרשות הפלסטינית שגינתה את הפיגוע, הדרישה שלי ממנה היא שלצד הגינויים, יורחבו הפעולות נגד מחוללי הטרור בכל הגזרות״.— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 8, 2022
על ההקלות אמר שר הביטחון - ״איננו מענישים ציבור - אבל הביטחון קודם לכל״.
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
רעד פתחי חאזם בן ה-29 הוא המחבל שביצע את הפיגוע בדיזנגוף@Doron_Kadosh pic.twitter.com/rxTWtMAjmr— גלצ (@GLZRadio) April 8, 2022
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.