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تعليقا على عملية تل أبيب... غانتس: إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة
تعليقا على عملية تل أبيب... غانتس: إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، تعليقا على عملية تل أبيب، إن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:36+0000
2022-04-08T09:36+0000
إسرائيل
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن غانتس أعرب عن غضبه من عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس، وأسقطت اثنين قتلى وإصابة 15 آخرين من الإسرائيليين، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "الإرهاب" بحزم.وأوضح غانتس أن الجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية المعنية تقوم وتستخدم جميع القدرات الاستخبارية والأنظمة الدفاعية الأخرى بهدف التعاطي للتعامل مع موجة "الإرهاب الفلسطيني".وحول إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعملية تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "السلطة الفلسطينية قد أحسنت صنعا بإدانتها للحادث، ولكن هذه الإدانة لا تكفي، وإنما على السلطة توسيع العمليات ضد مرتكبي الإرهاب في جميع القطاعات".وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

تعليقا على عملية تل أبيب... غانتس: إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة

09:36 GMT 08.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، تعليقا على عملية تل أبيب، إن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن غانتس أعرب عن غضبه من عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس، وأسقطت اثنين قتلى وإصابة 15 آخرين من الإسرائيليين، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه "الإرهاب" بحزم.
وأوضح غانتس أن الجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية المعنية تقوم وتستخدم جميع القدرات الاستخبارية والأنظمة الدفاعية الأخرى بهدف التعاطي للتعامل مع موجة "الإرهاب الفلسطيني".
وحول إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعملية تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "السلطة الفلسطينية قد أحسنت صنعا بإدانتها للحادث، ولكن هذه الإدانة لا تكفي، وإنما على السلطة توسيع العمليات ضد مرتكبي الإرهاب في جميع القطاعات".
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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