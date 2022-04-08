https://arabic.sputniknews.com/20220408/جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-يشرف-على-شبكة-مختبرات-لإنتاج-المخدرات-في-روسيا-1060961947.html
جهاز أمن الدولة الأوكراني يشرف على شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات في روسيا
جهاز أمن الدولة الأوكراني يشرف على شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات في روسيا
أشرف جهاز الأمن الأوكراني على بعض المختبرات لتصنيع المخدرات في روسيا، وكسب المال لتلبية احتياجاته الخاصة، وتم تجنيد الموظفين بعد اختبار شامل لجهاز كشف الكذب. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T04:00+0000
2022-04-08T04:00+0000
2022-04-08T05:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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تحدث أحد المشاركين الذين تم إلقاء القبض عليه من مكان احتجازه، لـ"سبوتنيك"، عن عملية تجنيد العناصر للعمل في هذه المختبرات من قبل جهاز الأمن الأوكراني وعملية الاتجار بالمخدرات والأموال التي تم جنيها من هذه العمليات.ففي مكان احتجازه الذي تم وضعه فيه منذ عام 2020، تحدث مواطن أوكراني يدعى ألكسندر ب، عن مراحل تجنيده بداية من عرض قدّمه موظف في جهاز الأمن الأوكراني وإرساله إلى روسيا.قال ألكسندر: "كان الوضع في أوكرانيا صعبا. وبطريقة ما اتصل بي صديق اسمه رومان، وعرض عليّ كسب أموال جيدة. للقيام بذلك، كان عليّ الذهاب إلى روسيا والانخراط في إنتاج المخدرات. وأضاف: "رومان، أنهى أكاديمية خدمة الأمن في أوكرانيا، وبحسب ما أعرفه كان أحد أعضاء الوحدات الخاصة الأوكرانية".وتحدث ألكسندر عن تسليمه هاتفا خاصا للتواصل مع مشغليه أو الرعاة وأرسلوه إلى موسكو حيث تواصل مع عدد من المواطنين الأوكرانيين، ليتلقوا بعد ذلك التعليمات الأولى.وبحسب تصريحات ألكسندر، أمره مشغلوه بضرورة استئجار منزل في ضواحي موسكو وشراء سيارة ومعدات كيماوية، وحصلوا على الأموال مقابل ذلك من خلال بطاقات مصرفية تم إصدارها لأشخاص مزيفين.وأضاف ألكنسدر، قائلا: "بافل ( أحد أعضاء المجموعة) أرسل عن طريق البريد مستندات روسية مزيفة، وقد تلقيت إحداها والتي كانت تحتوي على عشرات البطاقات المصرفية والتي حصلنا من خلالها على الأموال، لنحصل بعدها على تعليمات وإرشادات حول نوعية المخدرات التي يجب أن نصنعها، وكما تسمى "سولي" وهي مخدرات اصطناعية".وأضاف أن الخروج من هذا العمل طواعية أمر شبه مستحيل، حيث كان يرسل لهم مشغلوهم مقاطع مصورة لتعذيب أشخاص غير مرغوب بهم ويهددونهم.وتحدث ألكسندر عن مشاجرة حصلت معه مع أحد مشغليه، قائلا: "ذات مرة تشاجرت مع أحد القائميين عليّ وهددت بالتخلي عن كل شيء والعودة لأوكرانيا. فكان جوابه إن تصرفت بشكل سيء سيحضر ضباط من جهاز الأمن الأوكراني. وبطريقة ما تم إغلاق الموضوع ولم نتحدث فيه لكني كنت أتلقى وبشكل منتظم مقاطع فيديو تظهر تعذيب أشخاص رفضوا العمل".وتم تأكيد كلام ألكسندر عن طريق عضو آخر في العصابة، يعرف أيضا باسم ألكسندر ز، وكانت مهمته تسليم الكواشف لإنتاج المخدرات. وبحسب تصريحاته، فإن كل عضو في العصابة قبل إرساله إلى روسيا تخيل أسطورة خاصة به.وتحدث ألكسندر ز، قائلا: "أنت بحاجة لمعرفة أسطورتك، لاي سبب قدمت إلى روسيا لاسمح الله بسببك ستتوقف عملية إنتاج المخدرات وإيقاف الإنتاج. دائما كان هناك أحاديث حول أعمال انتقامية بحق المذنبين. شخصيا كنت أعرّف عن نفسي أنني عامل بناء، وكان لدي مواد بناء في سيارتي بشكل دائم، وهكذا كنت أنقل الكواشف على أمل الحصول على 5 آلاف دولار شهريا كما وعدوني".وأضاف أن الشخص الذي كان رئيس المجموعة تحدث معه، قائلا بأن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني عرضوا عليه هذا العمل.وعندما سُئل عن سبب قيام جهاز الأمن الأوكراني بإنشاء مختبرات مخدرات في روسيا، قال الرجل إن الأموال المحصلة من بيع المخدرات يمكن أن تذهب إلى الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.وتابع: "يتم جني أموال هائلة من تجارة المخدرات في روسيا والتي يمكن أن تذهب إلى أي مكان حيث يتم استخدامها، على سبيل المثال، لدفعها للمرتزقة، وحقيقة أنه تم احتجازنا في روسيا للخروج من هذا المأزق ليست أسوء طريقة للخروج من هذه القصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/مرتزق-دنماركي-ضمن-القوات-الأوكرانية-يتحدث-عن-جرائم-حرب-ارتكبها-القوميون-بحق-الأسرى-الروس-1060951877.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
جهاز أمن الدولة الأوكراني يشرف على شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات في روسيا
04:00 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 05:46 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
أشرف جهاز الأمن الأوكراني على بعض المختبرات لتصنيع المخدرات في روسيا، وكسب المال لتلبية احتياجاته الخاصة، وتم تجنيد الموظفين بعد اختبار شامل لجهاز كشف الكذب.
تحدث أحد المشاركين الذين تم إلقاء القبض عليه من مكان احتجازه، لـ"سبوتنيك"، عن عملية تجنيد العناصر للعمل في هذه المختبرات من قبل جهاز الأمن الأوكراني وعملية الاتجار بالمخدرات والأموال التي تم جنيها من هذه العمليات.
ففي مكان احتجازه الذي تم وضعه فيه منذ عام 2020، تحدث مواطن أوكراني يدعى ألكسندر ب، عن مراحل تجنيده بداية من عرض قدّمه موظف في جهاز الأمن الأوكراني وإرساله إلى روسيا.
قال ألكسندر: "كان الوضع في أوكرانيا صعبا. وبطريقة ما اتصل بي صديق اسمه رومان، وعرض عليّ كسب أموال جيدة. للقيام بذلك، كان عليّ الذهاب إلى روسيا والانخراط في إنتاج المخدرات. وأضاف: "رومان، أنهى أكاديمية خدمة الأمن في أوكرانيا، وبحسب ما أعرفه كان أحد أعضاء الوحدات الخاصة الأوكرانية".
وتابع ألكسندر، قائلا: "قبل ذهابي إلى روسيا، تم إرسالي إلى كييف من أجل مقابلة العمل، والتي كانت بحضور خبير مع جهاز لكشف الكذب، لمعرفة ما إذا كنت مناسبا للوظيفة أم لا"، مضيفا: "وضعوني في نزل بالقرب من محطة القطار. قضيت هناك حوالي أسبوع في انتظار المقابلة وخلال هذه الفترة كان الناس يأتون إلى هناك باستمرار، مثلي، كان يجب عليهم اجتياز المقابلة للذهاب إلى روسيا والعمل في المخدرات".
وتحدث ألكسندر عن تسليمه هاتفا خاصا للتواصل مع مشغليه أو الرعاة وأرسلوه إلى موسكو حيث تواصل مع عدد من المواطنين الأوكرانيين، ليتلقوا بعد ذلك التعليمات الأولى.
وبحسب تصريحات ألكسندر، أمره مشغلوه بضرورة استئجار منزل في ضواحي موسكو وشراء سيارة ومعدات كيماوية، وحصلوا على الأموال مقابل ذلك من خلال بطاقات مصرفية تم إصدارها لأشخاص مزيفين.
وأضاف ألكنسدر، قائلا: "بافل ( أحد أعضاء المجموعة) أرسل عن طريق البريد مستندات روسية مزيفة، وقد تلقيت إحداها والتي كانت تحتوي على عشرات البطاقات المصرفية والتي حصلنا من خلالها على الأموال، لنحصل بعدها على تعليمات وإرشادات
حول نوعية المخدرات التي يجب أن نصنعها، وكما تسمى "سولي" وهي مخدرات اصطناعية".
وتابع ألكسندر، قائلا: "في اليوم الواحد يمكننا إنتاج 5 كيلوغرامات من هذه المخدرات، ليصل دخلنا اليومي لنحو 10 مليون روبل. كانت مهمة مجموعتنا تصنيع المخدرات فقط، وعملية التوزيع كان يشرف عليها المسؤولون علينا أو مشغلونا من أوكرانيا. وجميع من كان يعمل في موسكو على انتاج المخدرات ورعاتنا كانوا أغلبيتهم من الجنسية الأوكرانية".
وأضاف أن الخروج من هذا العمل طواعية أمر شبه مستحيل، حيث كان يرسل لهم مشغلوهم مقاطع مصورة لتعذيب أشخاص غير مرغوب بهم ويهددونهم.
وتحدث ألكسندر عن مشاجرة حصلت معه مع أحد مشغليه، قائلا: "ذات مرة تشاجرت مع أحد القائميين عليّ وهددت بالتخلي عن كل شيء والعودة لأوكرانيا. فكان جوابه إن تصرفت بشكل سيء سيحضر ضباط من جهاز الأمن الأوكراني. وبطريقة ما تم إغلاق الموضوع ولم نتحدث فيه لكني كنت أتلقى وبشكل منتظم مقاطع فيديو تظهر تعذيب أشخاص رفضوا العمل".
وتم تأكيد كلام ألكسندر عن طريق عضو آخر في العصابة، يعرف أيضا باسم ألكسندر ز، وكانت مهمته تسليم الكواشف لإنتاج المخدرات. وبحسب تصريحاته، فإن كل عضو في العصابة قبل إرساله إلى روسيا تخيل أسطورة خاصة به.
وتحدث ألكسندر ز، قائلا: "أنت بحاجة لمعرفة أسطورتك، لاي سبب قدمت إلى روسيا لاسمح الله بسببك ستتوقف عملية إنتاج المخدرات وإيقاف الإنتاج. دائما كان هناك أحاديث حول أعمال انتقامية بحق المذنبين. شخصيا كنت أعرّف عن نفسي أنني عامل بناء، وكان لدي مواد بناء في سيارتي بشكل دائم، وهكذا كنت أنقل الكواشف على أمل الحصول على 5 آلاف دولار شهريا كما وعدوني".
وأضاف أن الشخص الذي كان رئيس المجموعة تحدث معه، قائلا بأن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني عرضوا عليه هذا العمل.
وعندما سُئل عن سبب قيام جهاز الأمن الأوكراني بإنشاء مختبرات مخدرات في روسيا، قال الرجل إن الأموال المحصلة من بيع المخدرات يمكن أن تذهب إلى الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.
وتابع: "يتم جني أموال هائلة من تجارة المخدرات في روسيا والتي يمكن أن تذهب إلى أي مكان حيث يتم استخدامها، على سبيل المثال، لدفعها للمرتزقة
، وحقيقة أنه تم احتجازنا في روسيا للخروج من هذا المأزق ليست أسوء طريقة للخروج من هذه القصة".