https://arabic.sputniknews.com/20220408/جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-يشرف-على-شبكة-مختبرات-لإنتاج-المخدرات-في-روسيا-1060961947.html

جهاز أمن الدولة الأوكراني يشرف على شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات في روسيا

جهاز أمن الدولة الأوكراني يشرف على شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات في روسيا

أشرف جهاز الأمن الأوكراني على بعض المختبرات لتصنيع المخدرات في روسيا، وكسب المال لتلبية احتياجاته الخاصة، وتم تجنيد الموظفين بعد اختبار شامل لجهاز كشف الكذب. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T04:00+0000

2022-04-08T04:00+0000

2022-04-08T05:46+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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تحدث أحد المشاركين الذين تم إلقاء القبض عليه من مكان احتجازه، لـ"سبوتنيك"، عن عملية تجنيد العناصر للعمل في هذه المختبرات من قبل جهاز الأمن الأوكراني وعملية الاتجار بالمخدرات والأموال التي تم جنيها من هذه العمليات.ففي مكان احتجازه الذي تم وضعه فيه منذ عام 2020، تحدث مواطن أوكراني يدعى ألكسندر ب، عن مراحل تجنيده بداية من عرض قدّمه موظف في جهاز الأمن الأوكراني وإرساله إلى روسيا.قال ألكسندر: "كان الوضع في أوكرانيا صعبا. وبطريقة ما اتصل بي صديق اسمه رومان، وعرض عليّ كسب أموال جيدة. للقيام بذلك، كان عليّ الذهاب إلى روسيا والانخراط في إنتاج المخدرات. وأضاف: "رومان، أنهى أكاديمية خدمة الأمن في أوكرانيا، وبحسب ما أعرفه كان أحد أعضاء الوحدات الخاصة الأوكرانية".وتحدث ألكسندر عن تسليمه هاتفا خاصا للتواصل مع مشغليه أو الرعاة وأرسلوه إلى موسكو حيث تواصل مع عدد من المواطنين الأوكرانيين، ليتلقوا بعد ذلك التعليمات الأولى.وبحسب تصريحات ألكسندر، أمره مشغلوه بضرورة استئجار منزل في ضواحي موسكو وشراء سيارة ومعدات كيماوية، وحصلوا على الأموال مقابل ذلك من خلال بطاقات مصرفية تم إصدارها لأشخاص مزيفين.وأضاف ألكنسدر، قائلا: "بافل ( أحد أعضاء المجموعة) أرسل عن طريق البريد مستندات روسية مزيفة، وقد تلقيت إحداها والتي كانت تحتوي على عشرات البطاقات المصرفية والتي حصلنا من خلالها على الأموال، لنحصل بعدها على تعليمات وإرشادات حول نوعية المخدرات التي يجب أن نصنعها، وكما تسمى "سولي" وهي مخدرات اصطناعية".وأضاف أن الخروج من هذا العمل طواعية أمر شبه مستحيل، حيث كان يرسل لهم مشغلوهم مقاطع مصورة لتعذيب أشخاص غير مرغوب بهم ويهددونهم.وتحدث ألكسندر عن مشاجرة حصلت معه مع أحد مشغليه، قائلا: "ذات مرة تشاجرت مع أحد القائميين عليّ وهددت بالتخلي عن كل شيء والعودة لأوكرانيا. فكان جوابه إن تصرفت بشكل سيء سيحضر ضباط من جهاز الأمن الأوكراني. وبطريقة ما تم إغلاق الموضوع ولم نتحدث فيه لكني كنت أتلقى وبشكل منتظم مقاطع فيديو تظهر تعذيب أشخاص رفضوا العمل".وتم تأكيد كلام ألكسندر عن طريق عضو آخر في العصابة، يعرف أيضا باسم ألكسندر ز، وكانت مهمته تسليم الكواشف لإنتاج المخدرات. وبحسب تصريحاته، فإن كل عضو في العصابة قبل إرساله إلى روسيا تخيل أسطورة خاصة به.وتحدث ألكسندر ز، قائلا: "أنت بحاجة لمعرفة أسطورتك، لاي سبب قدمت إلى روسيا لاسمح الله بسببك ستتوقف عملية إنتاج المخدرات وإيقاف الإنتاج. دائما كان هناك أحاديث حول أعمال انتقامية بحق المذنبين. شخصيا كنت أعرّف عن نفسي أنني عامل بناء، وكان لدي مواد بناء في سيارتي بشكل دائم، وهكذا كنت أنقل الكواشف على أمل الحصول على 5 آلاف دولار شهريا كما وعدوني".وأضاف أن الشخص الذي كان رئيس المجموعة تحدث معه، قائلا بأن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني عرضوا عليه هذا العمل.وعندما سُئل عن سبب قيام جهاز الأمن الأوكراني بإنشاء مختبرات مخدرات في روسيا، قال الرجل إن الأموال المحصلة من بيع المخدرات يمكن أن تذهب إلى الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.وتابع: "يتم جني أموال هائلة من تجارة المخدرات في روسيا والتي يمكن أن تذهب إلى أي مكان حيث يتم استخدامها، على سبيل المثال، لدفعها للمرتزقة، وحقيقة أنه تم احتجازنا في روسيا للخروج من هذا المأزق ليست أسوء طريقة للخروج من هذه القصة".

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