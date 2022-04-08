https://arabic.sputniknews.com/20220408/حاكم-مصرف-لبنان-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-يسهم-في-توحيد-سعر-الصرف-1060964009.html
حاكم مصرف لبنان: الاتفاق مع صندوق النقد "يسهم في توحيد سعر الصرف"
حاكم مصرف لبنان: الاتفاق مع صندوق النقد "يسهم في توحيد سعر الصرف"
أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية (الليرة). 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:16+0000
2022-04-08T07:16+0000
2022-04-08T07:16+0000
أخبار لبنان
صندوق النقد الدولي
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، وصف سلامة إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بأنه "حدث إيجابي للبنان"، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف.وأكد حاكم البنك المركزي اللبناني أن مصرفه تعاون مع صندوق النقد وسهّل مهمته للوصول إلى اتفاق.وكانت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، قد كشفت لوسائل إعلام محلية أن "الاتفاق الأساسي مع صندوق النقد لم يبدأ بعد، والجهة التي تبرمه هي إدارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية، وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، إنما يمكن القول إننا خطونا الخطوة الأولى، ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي".ووصفت المصادر ما تم توقيعه مع الصندوق بأنه "أكبر من اتفاق إطار، لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما أصبح معروفا بورقة التعافي، وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة، إنما مؤشرات وأرقام وخطة مفصّلة على أربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول إلا بموافقة إدارة الصندوق. وحتى يقبل النظر فيها، يجب أن يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد أي فلس إلا بعد تنفيذ الشروط، وعندها يتم التوقيع النهائي".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/لبنان-يتوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-بشأن-قرض-بقيمة-3-مليارات-دولار-1060947252.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي
حاكم مصرف لبنان: الاتفاق مع صندوق النقد "يسهم في توحيد سعر الصرف"
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أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية (الليرة).
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، وصف سلامة إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد
، بأنه "حدث إيجابي للبنان"، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف.
وأكد حاكم البنك المركزي اللبناني أن مصرفه تعاون مع صندوق النقد
وسهّل مهمته للوصول إلى اتفاق.
وقال سلامة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج.
وكانت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، قد كشفت لوسائل إعلام
محلية أن "الاتفاق الأساسي مع صندوق النقد لم يبدأ بعد، والجهة التي تبرمه هي إدارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية، وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، إنما يمكن القول إننا خطونا الخطوة الأولى، ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي".
ويشترط صندوق النقد لإبرام الاتفاق النهائي عدة قوانين يجب أن تصدر عن مجلس النواب، ومنها إعادة الهيكلة، والكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية، وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وتوحيد سعر الصرف "الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه"، حسب تعبير مصادر الوفد المفاوض.
ووصفت المصادر ما تم توقيعه مع الصندوق بأنه "أكبر من اتفاق إطار، لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما أصبح معروفا بورقة التعافي، وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة، إنما مؤشرات وأرقام
وخطة مفصّلة على أربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول إلا بموافقة إدارة الصندوق. وحتى يقبل النظر فيها، يجب أن يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد أي فلس إلا بعد تنفيذ الشروط، وعندها يتم التوقيع النهائي".