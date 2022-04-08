https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبيرة-تكشف-عن-أمراض-تستوجب-الحد-من-تناول-السكر-1060966540.html
خبيرة تكشف عن أمراض تستوجب الحد من تناول السكر
خبيرة تكشف عن أمراض تستوجب الحد من تناول السكر
حذرت اختصاصية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا من استهلاك السكر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:32+0000
2022-04-08T08:32+0000
2022-04-08T08:32+0000
مجتمع
منوعات
السكر
تناول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/08/1042890848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ed1c98626de10977cc8704bfda9fbd6.jpg
وكتبت الخبيرة في موقع "فيتشرنايا موسكفا"، عن كمية السكر اليومية، المسموح تناولها لكل شخص، مضيفة أنه يمكن للشخص المتنقل السليم التركيز على حجم يصل إلى 60 غراما في اليوم. في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن السكر موجود في العديد من المنتجات بشكل كامن، على سبيل المثال، في الحلويات والمشروبات الغازية.في السابق، تم الكشف عن الحد الأقصى المسموح به من السكر، الذي يمكن تناوله يوميا دون الإضرار بالصحة من قبل خبير التغذية ميخائيل غينزبورغ. وبحسب قوله، يجب أن تكون 5% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية أو الكربوهيدرات المستهلكة. في المتوسط، يكون نحو 12 إلى 22 غراما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/08/1042890848_128:0:1835:1280_1920x0_80_0_0_2e804e598c1e161834841388536a85ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, السكر, تناول
خبيرة تكشف عن أمراض تستوجب الحد من تناول السكر
تابعنا عبر
حذرت اختصاصية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا من استهلاك السكر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
وكتبت الخبيرة في موقع "فيتشرنايا موسكفا"، عن كمية السكر اليومية، المسموح تناولها لكل شخص، مضيفة أنه يمكن للشخص المتنقل السليم التركيز على حجم يصل إلى 60 غراما في اليوم. في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن السكر موجود في العديد من المنتجات بشكل كامن، على سبيل المثال، في الحلويات والمشروبات الغازية.
وتابعت: "يجب على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الحد من استهلاك هذه المنتوجات. نحن نتحدث عن مرض السكري ومقاومة الأنسولين والسرطان وزيادة الوزن والأمراض الفطرية وتصلب الشرايين".
في السابق، تم الكشف عن الحد الأقصى المسموح به من السكر، الذي يمكن تناوله يوميا دون الإضرار بالصحة من قبل خبير التغذية ميخائيل غينزبورغ. وبحسب قوله، يجب أن تكون 5% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية أو الكربوهيدرات المستهلكة. في المتوسط، يكون نحو 12 إلى 22 غراما.