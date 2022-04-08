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https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبيرعسكري-يؤكد-عدم-موثوقية-صواريخ-توتشكا-أو-الأوكرانية--1060975421.html
خبير عسكري يؤكد عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية
خبير عسكري يؤكد عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية
أكد الخبير العسكري الروسي دميتري كورنيف عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية، التي كانت في الخدمة مع أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية، مشيرا إلى أنها تعد... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:44+0000
2022-04-08T12:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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وقال كورنيف لصحيفة "إزفيستيا"، تعليقا على استهداف محطة القطار في كراماتورسك، إن "مصداقية صواريخ "توتشكا" الأوكرانية تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، فقد وقعت حوادث معهم أكثر من مرة".في عام 2008، انفجر صاروخ "توتشكا" الأوكراني في البداية - بسبب انتهاء الصلاحية، ظهرت تشققات في كتلة محرك الوقود الصلب. وأضاف الخبير العسكري الروسي: "أنظمة الصواريخ هذه دخلت الخدمة في أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية. توقف إنتاجها فعليًا في الثمانينيات، على التوالي، انتهى تاريخ الصلاحية منذ فترة طويلة. لا أحد يعرف كيف تم تخزينها طوال السنوات الماضية".ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/نيسان.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.ولفت بيان الوزارة الروسية إلى حادثة وقعت في الـ 14 من مارس/ آذار، وذلك حينما أطلق لواء الصواريخ التاسع عشر التابع للقوات الأوكرانية، صاروخا من طراز "توتشكا - يو" على مركز مدينة دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا مدنيا وإصابة 36 مدنيًا آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-أوكرانية-بشأن-قصف-روسي-لمحطة-قطار-كراماتورسك-1060970077.html
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أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

خبير عسكري يؤكد عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية

12:44 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 08.04.2022)
© Photo / Telegram / The Donbas People's Militiaضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© Photo / Telegram / The Donbas People's Militia
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أكد الخبير العسكري الروسي دميتري كورنيف عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية، التي كانت في الخدمة مع أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية، مشيرا إلى أنها تعد مسألة إشكالية.
وقال كورنيف لصحيفة "إزفيستيا"، تعليقا على استهداف محطة القطار في كراماتورسك، إن "مصداقية صواريخ "توتشكا" الأوكرانية تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، فقد وقعت حوادث معهم أكثر من مرة".
وأشار الخبير إلى أنه في عام 2000، أطلق صاروخ خلال التدريبات من أرض تدريب غونشاروفسكي انحرف بشكل كبير عن الهدف وأصاب مبنى من تسعة طوابق في بروفاري، مما أدى إلى مقتل أشخاص.
في عام 2008، انفجر صاروخ "توتشكا" الأوكراني في البداية - بسبب انتهاء الصلاحية، ظهرت تشققات في كتلة محرك الوقود الصلب.
وأضاف الخبير العسكري الروسي: "أنظمة الصواريخ هذه دخلت الخدمة في أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية. توقف إنتاجها فعليًا في الثمانينيات، على التوالي، انتهى تاريخ الصلاحية منذ فترة طويلة. لا أحد يعرف كيف تم تخزينها طوال السنوات الماضية".
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
الدفاع الروسية تنفي مزاعم أوكرانية بشأن قصف روسي لمحطة قطار كراماتورسك
09:59 GMT
ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف حول "الهجوم الصاروخي" الذي يُزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل، في محطة سكة الحديد في مدينة كراماتورسك تعد استفزازا وغير صحيحة على الإطلاق. في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام إطلاق نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
ولفت بيان الوزارة الروسية إلى حادثة وقعت في الـ 14 من مارس/ آذار، وذلك حينما أطلق لواء الصواريخ التاسع عشر التابع للقوات الأوكرانية، صاروخا من طراز "توتشكا - يو" على مركز مدينة دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا مدنيا وإصابة 36 مدنيًا آخرين.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
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