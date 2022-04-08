https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبيرعسكري-يؤكد-عدم-موثوقية-صواريخ-توتشكا-أو-الأوكرانية--1060975421.html

خبير عسكري يؤكد عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية

خبير عسكري يؤكد عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية

أكد الخبير العسكري الروسي دميتري كورنيف عدم موثوقية صواريخ "توتشكا-أو" الأوكرانية، التي كانت في الخدمة مع أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية، مشيرا إلى أنها تعد... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T12:44+0000

2022-04-08T12:44+0000

2022-04-08T12:47+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059877885_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f8c207932dac3e940efe1a3045c722f8.jpg

وقال كورنيف لصحيفة "إزفيستيا"، تعليقا على استهداف محطة القطار في كراماتورسك، إن "مصداقية صواريخ "توتشكا" الأوكرانية تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، فقد وقعت حوادث معهم أكثر من مرة".في عام 2008، انفجر صاروخ "توتشكا" الأوكراني في البداية - بسبب انتهاء الصلاحية، ظهرت تشققات في كتلة محرك الوقود الصلب. وأضاف الخبير العسكري الروسي: "أنظمة الصواريخ هذه دخلت الخدمة في أوكرانيا منذ الحقبة السوفيتية. توقف إنتاجها فعليًا في الثمانينيات، على التوالي، انتهى تاريخ الصلاحية منذ فترة طويلة. لا أحد يعرف كيف تم تخزينها طوال السنوات الماضية".ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/نيسان.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.ولفت بيان الوزارة الروسية إلى حادثة وقعت في الـ 14 من مارس/ آذار، وذلك حينما أطلق لواء الصواريخ التاسع عشر التابع للقوات الأوكرانية، صاروخا من طراز "توتشكا - يو" على مركز مدينة دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا مدنيا وإصابة 36 مدنيًا آخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-تنفي-مزاعم-أوكرانية-بشأن-قصف-روسي-لمحطة-قطار-كراماتورسك-1060970077.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية