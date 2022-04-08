https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبير-لبنان-ما-زال-في-قلب-العناية-العربية-الخليجية-وتحديدا-السعودية--1060978954.html
خبير: لبنان ما زال في قلب العناية العربية الخليجية وتحديدا السعودية
خبير: لبنان ما زال في قلب العناية العربية الخليجية وتحديدا السعودية
أعلنت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية، إعادة سفيريهما وليد البخاري وعبد العال القناعي إلى بيروت، عقب ما يزيد على خمسة أشهر من سحبهما منها. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T14:09+0000
2022-04-08T14:09+0000
2022-04-08T14:09+0000
راديو
نافذة على لبنان
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خبير: لبنان ما زال في قلب العناية العربية الخليجية وتحديدا السعودية
خبير: لبنان ما زال في قلب العناية العربية الخليجية وتحديدا السعودية
وكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تعليقا على هذا القرار عبر حسابه في "تويتر": "نؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
خبير: لبنان ما زال في قلب العناية العربية الخليجية وتحديدا السعودية
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أعلنت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية، إعادة سفيريهما وليد البخاري وعبد العال القناعي إلى بيروت، عقب ما يزيد على خمسة أشهر من سحبهما منها.
وكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تعليقا على هذا القرار عبر حسابه في "تويتر": "نؤكد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد".
يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"بعيدا عن المواقف السياسية والانقسامات اللبنانية، لا شك بأن عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان، تعطي جرعة إيجابية للوضع الداخلي اللبناني، خصوصا بعد المقاطعة الخليجية الطويلة للبنان".
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:
"طبعا عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان، ترمي إلى عدة دلالات، أهمها، أن لبنان ما زال في قلب العناية العربية، خصوصا لدى دول الخليج، وتحديدا المملكة العربية السعودية، والدلالة الثانية، أن مرحلة سوء التفاهم التي سادت بين لبنان ودول الخليج زالت إلى غير رجعة، بعد توضيح الموقف اللبناني من قبل رئيس الحكومة والتعهد بعدم صدور مواقف سياسية ضد المملكة ودول الخليج".
التفاصيل في الملف الصوتي...