https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبير-يحذر-من-قرصنة-جهازك-بالخطأ-عن-طريق-جهات-الاتصال-1060975906.html
خبير يحذر من قرصنة جهازك بالخطأ عن طريق "جهات الاتصال"
خبير يحذر من قرصنة جهازك بالخطأ عن طريق "جهات الاتصال"
يعتبر الخبراء أنه عند إرسال محتوى فيروسي عبر برامج مراسلة مشهورة، يمكن للمستخدمين "نقل الفيروس" إلى جهاز شخص آخر عن طريق الخطأ، أو نقل معارفهم وأصدقائهم إلى... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:51+0000
2022-04-08T12:51+0000
2022-04-08T12:51+0000
علوم
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وتحدث دميتري غالوف، خبير الأمن السيبراني في "مختبر كاسبيرسكي"، لصحيفة "غازيتا.رو"، اليوم الجمعة، عن هذه الطريقة الشائعة التي يستخدمها المحتالون وقراصنة الإنترنت "الهاكرز".وحذر غالوف من أن "هناك فارق بسيط، محتوى الهاتف المحمول نفسه فيروسي للغاية، وأحيانًا يرسل المستخدمون أنفسهم رسائل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، تحتوي على رابط لمورد قرصنة أو احتيال".ووفقًا له، فإن هذه هي الطريقة التي قد يواجه بها مستخدمو برامج المراسلة الفورية الشهيرة مثل "واتساب" الاحتيال وسرقة البيانات."وأردف: "يجب عدم تزويد مستخدمي الجهات الخارجية ببيانات سرية واتباع الروابط المشبوهة، حتى لو تم إرسالها من قبل الأصدقاء. وهذه هي القواعد الأساسية للتواصل في المراسلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/فهد-صياد-يندم-على-محاولته-افتراس-فأر-غرز-قواطعه-فيه-فيديو-1060973357.html
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علوم
خبير يحذر من قرصنة جهازك بالخطأ عن طريق "جهات الاتصال"
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يعتبر الخبراء أنه عند إرسال محتوى فيروسي عبر برامج مراسلة مشهورة، يمكن للمستخدمين "نقل الفيروس" إلى جهاز شخص آخر عن طريق الخطأ، أو نقل معارفهم وأصدقائهم إلى موقع قرصنة.
وتحدث دميتري غالوف، خبير الأمن السيبراني في "مختبر كاسبيرسكي"، لصحيفة "غازيتا.رو"
، اليوم الجمعة، عن هذه الطريقة الشائعة التي يستخدمها المحتالون وقراصنة الإنترنت "الهاكرز".
وحذر غالوف من أن "هناك فارق بسيط، محتوى الهاتف المحمول نفسه فيروسي للغاية، وأحيانًا يرسل المستخدمون أنفسهم رسائل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، تحتوي على رابط لمورد قرصنة أو احتيال".
ووفقًا له، فإن هذه هي الطريقة التي قد يواجه بها مستخدمو برامج المراسلة الفورية الشهيرة مثل "واتساب" الاحتيال وسرقة البيانات.
"وأردف: "يجب عدم تزويد مستخدمي الجهات الخارجية ببيانات سرية واتباع الروابط المشبوهة، حتى لو تم إرسالها من قبل الأصدقاء. وهذه هي القواعد الأساسية للتواصل في المراسلة
".