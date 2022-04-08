https://arabic.sputniknews.com/20220408/دراسة-مخاطر-تجلط-الدم-والنزيف-ترتفع-بعد-مرور-أشهر-على-الإصابة-بكورونا-1060977650.html
دراسة: مخاطر تجلط الدم والنزيف ترتفع بعد مرور أشهر على الإصابة بكورونا
دراسة: مخاطر تجلط الدم والنزيف ترتفع بعد مرور أشهر على الإصابة بكورونا
كشفت دراسة جديدة أن مخاطر الإصابة بتجلط الدم والنزيف ارتفعت في الأشهر التي تلت الإصابة بـ"كوفيد-19". 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:35+0000
2022-04-08T13:35+0000
2022-04-08T13:35+0000
مجتمع
منوعات
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وشملت الدراسة التي نشرتها مجلة "BMJ"، أكثر من مليون شخص في السويد شُخّصت إصابتهم بـ"كوفيد-19" للمرة الأولى بين فبراير/شباط 2020 ومايو/ أيار 2021.ويشير تجلط الأوردة العميقة (DVT)، إلى الجلطات التي تتكون غالبًا في الأوردة العميقة للساقين. وقد يحدث الانسداد الرئوي في حال انتقلت هذه الجلطات إلى الرئتين وعرقلت تدفق الدم.ورغم أنّ هذه النتائج سُجّلت لدى جزء صغير من الحالات فقط، أدنى بكثير من نسبة 1% من الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19"، فقد كان المصابون أكثر عرضة لخطر النزيف بنحو مرتين، ولخطر الإصابة بتجلّط الأوردة العميقة بنحو خمس مرات، ولخطر الإصابة بالانسداد الرئوي لأكثر من 30 مرة، في الشهر التالي من الإصابة بالفيروس.وكشفت دراسة منفصلة عن معلومات أشمل تتناول كيفية تسبب التجلط بعدد من المشاكل الأخرى في الجسم، ضمنًا السكتة الدماغية، وتلف الأعضاء، ومضاعفات الحمل.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بعد-حيرة-طويلة-باحثون-يكتشفون-أخيرا-سبب-تجلط-الدم-النادر-بعد-تلقي-لقاح-أسترازينيكا-1053512131.html
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مجتمع, منوعات
دراسة: مخاطر تجلط الدم والنزيف ترتفع بعد مرور أشهر على الإصابة بكورونا
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كشفت دراسة جديدة أن مخاطر الإصابة بتجلط الدم والنزيف ارتفعت في الأشهر التي تلت الإصابة بـ"كوفيد-19".
وشملت الدراسة التي نشرتها مجلة "BMJ
"، أكثر من مليون شخص في السويد شُخّصت إصابتهم بـ"كوفيد-19" للمرة الأولى بين فبراير/شباط 2020 ومايو/ أيار 2021.
ووجد القائمون على الدراسة أن معدّل الإصابة بتجلّط الدم أو النزيف "زاد في الأوردة العميقة بشكل كبير بعد مرور 70 يومًا على الإصابة بكوفيد-19"، وفي الانسداد الرئوي بعد مرور 110 أيام، وللنزيف بعد 60 يومًا".
ويشير تجلط الأوردة العميقة (DVT)، إلى الجلطات التي تتكون غالبًا
في الأوردة العميقة للساقين. وقد يحدث الانسداد الرئوي في حال انتقلت هذه الجلطات إلى الرئتين وعرقلت تدفق الدم.
ورغم أنّ هذه النتائج سُجّلت لدى جزء صغير من الحالات فقط، أدنى بكثير من نسبة 1% من الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19"، فقد كان المصابون أكثر عرضة لخطر النزيف بنحو مرتين، ولخطر الإصابة بتجلّط الأوردة العميقة بنحو خمس مرات، ولخطر الإصابة بالانسداد الرئوي لأكثر من 30 مرة، في الشهر التالي من الإصابة بالفيروس.
لكنّ مستوى الخطر يرتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أخرى، أو إذا أصيبوا بمرض خطير وخلال الموجة الأولى من الإصابات.
وكشفت دراسة منفصلة عن معلومات أشمل تتناول كيفية تسبب التجلط بعدد من المشاكل
الأخرى في الجسم، ضمنًا السكتة الدماغية، وتلف الأعضاء، ومضاعفات الحمل.