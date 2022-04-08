https://arabic.sputniknews.com/20220408/ذلك-يدعوني-للتقيؤنائبة-أوروبية-تهاجم-العقوبات-على-روسيا-وتدعو-للحوار-1060969336.html
"ذلك يدعوني للتقيؤ"...نائبة أوروبية تهاجم العقوبات على روسيا وتدعو للحوار
"ذلك يدعوني للتقيؤ"...نائبة أوروبية تهاجم العقوبات على روسيا وتدعو للحوار
وصفت نائبة أوروبية العقوبات المفروضة على روسيا بأنها تدعوها لـ"التقيؤ"، كون هذه العقوبات تصيب المواطنين العاديين. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:55+0000
2022-04-08T09:55+0000
2022-04-08T09:55+0000
اقتصاد
روسيا
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وقالت النائبة الأيرلندية كلير دالي، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم تفشل فقط في وقف الصراع في أوكرانيا، ولكنها أضرت بالناس العاديين في جميع أنحاء العالم.وأشارت دالي في تغريدة لها أن "العقوبات ضد روسيا أدت إلى خراب اقتصادي. إنها تجعل الناس يعانون، وليس الأوليغارشية"، مشيرة إلى أن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح تسهم فقط في إطالة أمد الصراع.وأضافت أنه بدلا من بدء محادثات سلام مع موسكو، فإن أوروبا "تتظاهر بالتعاطف" مع أوكرانيا. وأضافت دالي: "لأكون صريحة، هذا يجعلني أشعر بالتقيؤ".بعد بدء العملية عسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا. بادئ ذي بدء، طالت العقوبات القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. وفي أوروبا، أصبحت الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أعلى، وأعلنت العديد من الشركات انسحابها من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
"ذلك يدعوني للتقيؤ"...نائبة أوروبية تهاجم العقوبات على روسيا وتدعو للحوار
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وصفت نائبة أوروبية العقوبات المفروضة على روسيا بأنها تدعوها لـ"التقيؤ"، كون هذه العقوبات تصيب المواطنين العاديين.
وقالت النائبة الأيرلندية كلير دالي، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم تفشل فقط في وقف الصراع في أوكرانيا، ولكنها أضرت بالناس العاديين في جميع أنحاء العالم.
وأشارت دالي في تغريدة لها أن "العقوبات ضد روسيا أدت إلى خراب اقتصادي
. إنها تجعل الناس يعانون، وليس الأوليغارشية"، مشيرة إلى أن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح تسهم فقط في إطالة أمد الصراع.
وأضافت أنه بدلا من بدء محادثات سلام مع موسكو، فإن أوروبا "تتظاهر بالتعاطف" مع أوكرانيا. وأضافت دالي: "لأكون صريحة، هذا يجعلني أشعر بالتقيؤ".
بعد بدء العملية عسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا. بادئ ذي بدء، طالت العقوبات القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. وفي أوروبا، أصبحت الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أعلى، وأعلنت العديد من الشركات انسحابها من روسيا.