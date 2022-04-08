https://arabic.sputniknews.com/20220408/رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-سنعمل-على-تغليب-مصلحة-الوطن-وتحقيق-السلام-للجميع-1060990827.html
رئيس المجلس الرئاسي اليمني: سنعمل على تغليب مصلحة الوطن وتحقيق السلام للجميع
رئيس المجلس الرئاسي اليمني: سنعمل على تغليب مصلحة الوطن وتحقيق السلام للجميع
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، التزام المجلس التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T20:23+0000
2022-04-08T20:23+0000
2022-04-08T20:23+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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وأضاف العليمي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، أن مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وبالعمل على تجنيب اليمن "أطماع الطامعين الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي"، حسبما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية.كما تعهد بالعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، قائلا إنه يحمل على عاتقه هموم وآمال ومعاناة وطموحات المواطنين، وإنه يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبهم.وقال إن المجلس سيبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن (شمالا وجنوبا) دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء.وأشار الى أن مجلس القيادة الرئاسي يعد الشعب اليمني بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتا الى أن المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين.وأكد العليمي، أن مجلس القيادة الرئاسي سيقف سدا منيعا لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني والتي تفتك بالمواطنين وتفرق جمعهم وتفتت النسيج الاجتماعي.ووعد بأن يعيش الشعب اليمني تحت مظلة القانون، وبتحقيق المساواة والعدالة للجميع في دولة النظام والقانون والتي ستكون دولة مدنية حديثة تحافظ على حقوق اليمنيين الأساسية في الحرية والكرامة وتحسين المعيشة لكل أفراد المجتمع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
رئيس المجلس الرئاسي اليمني: سنعمل على تغليب مصلحة الوطن وتحقيق السلام للجميع
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، التزام المجلس التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض، متعهدا بالحفاظ على الدستور والثوابت الوطنية.
وأضاف العليمي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، أن مجلس القيادة الرئاسي
يؤكد التزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية، وبالعمل على تجنيب اليمن "أطماع الطامعين الذين يستهدفون عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي"، حسبما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية.
كما تعهد بالعمل على تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، قائلا إنه يحمل على عاتقه هموم وآمال ومعاناة وطموحات المواطنين، وإنه يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبهم.
وقال إن المجلس سيبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن (شمالا وجنوبا) دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء.
وأشار الى أن مجلس القيادة الرئاسي يعد الشعب اليمني بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتا الى أن المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب
، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين.
وأكد العليمي، أن مجلس القيادة الرئاسي سيقف سدا منيعا لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني والتي تفتك بالمواطنين وتفرق جمعهم وتفتت النسيج الاجتماعي.
ووعد بأن يعيش الشعب اليمني
تحت مظلة القانون، وبتحقيق المساواة والعدالة للجميع في دولة النظام والقانون والتي ستكون دولة مدنية حديثة تحافظ على حقوق اليمنيين الأساسية في الحرية والكرامة وتحسين المعيشة لكل أفراد المجتمع.