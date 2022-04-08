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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد جلسة مشاورات أمنية على ضوء عملية تل أبيب
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد جلسة مشاورات أمنية على ضوء عملية تل أبيب
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مشاورات أمنية، وتلقى معلومات حول التطورات الميدانية في أعقاب العملية التي نفذت في تل أبيب. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T01:48+0000
2022-04-08T01:48+0000
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقال ديوان بينيت في بيان، اليوم الجمعة: "أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت مشاورات أمنية وتلقى معلومات حول التطورات الميدانية في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذت في تل أبيب".وأضاف البيان: "وتم خلالها استعراض تسلسل الأحداث والجهود التي يتم بذلها من أجل العثور على الإرهابي. كما تم بحث استمرار أنشطة الشرطة والشباك العملياتية في الساعات المقبلة".هذا وشارك في المشاورات كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين.
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إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد جلسة مشاورات أمنية على ضوء عملية تل أبيب

01:48 GMT 08.04.2022
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مشاورات أمنية، وتلقى معلومات حول التطورات الميدانية في أعقاب العملية التي نفذت في تل أبيب.
موسكو - سبوتنيك. وقال ديوان بينيت في بيان، اليوم الجمعة: "أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت مشاورات أمنية وتلقى معلومات حول التطورات الميدانية في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذت في تل أبيب".
وأضاف البيان: "وتم خلالها استعراض تسلسل الأحداث والجهود التي يتم بذلها من أجل العثور على الإرهابي. كما تم بحث استمرار أنشطة الشرطة والشباك العملياتية في الساعات المقبلة".
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أمس, 21:59 GMT
هذا وشارك في المشاورات كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين.
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