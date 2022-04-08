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رئيس هيئة الأركان الأمريكية لا يؤيد رفع فيلق القدس الإيراني من قائمة الإرهاب
رئيس هيئة الأركان الأمريكية لا يؤيد رفع فيلق القدس الإيراني من قائمة الإرهاب
أعرب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، عن عدم تأييده مقترح رفع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T10:04+0000
2022-04-08T10:04+0000
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وقال الجنرال ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الخميس: "أعتقد أن فيلق القدس منظمة إرهابية ولا أؤيد رفعه من القائمة"، وفقا لوكالة رويترز.وتبحث الولايات المتحدة رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تطمينات من إيران بشأن كبح جماحه.وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال يوم الأربعاء إنه ليس "مفرطا في التفاؤل" بأن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بعد أسابيع من التكهنات بأن انفراجا وشيكا في المحادثات في فيينا.ورفض بلينكن في مقابلة مع شبكة NBC، الخوض في التفاصيل حول ما يعيق الصفقة، لكنه قدم نظرة متشائمة بشكل غير متوقع بشأن المحادثات.وتواجه إدارة بايدن أيضا ضغوطا من إسرائيل وعدد من الحلفاء الخليجيين الذين عارضوا بشدة اتفاق 2015 ويضغطون ضد تجديد الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/بلينكن-بشأن-المحادثات-النووية-لست-متفائلا-باحتمال-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-1060917696.html
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العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس هيئة الأركان الأمريكية لا يؤيد رفع فيلق القدس الإيراني من قائمة الإرهاب

10:04 GMT 08.04.2022
© REUTERS / YURI GRIPAS رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي
 رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / YURI GRIPAS
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أعرب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، عن عدم تأييده مقترح رفع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقال الجنرال ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الخميس: "أعتقد أن فيلق القدس منظمة إرهابية ولا أؤيد رفعه من القائمة"، وفقا لوكالة رويترز.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
بلينكن بشأن المحادثات النووية: لست متفائلا باحتمال التوصل لاتفاق مع إيران
6 أبريل, 19:37 GMT
وتبحث الولايات المتحدة رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تطمينات من إيران بشأن كبح جماحه.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قال يوم الأربعاء إنه ليس "مفرطا في التفاؤل" بأن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بعد أسابيع من التكهنات بأن انفراجا وشيكا في المحادثات في فيينا.
ورفض بلينكن في مقابلة مع شبكة NBC، الخوض في التفاصيل حول ما يعيق الصفقة، لكنه قدم نظرة متشائمة بشكل غير متوقع بشأن المحادثات.
وتواجه إدارة بايدن أيضا ضغوطا من إسرائيل وعدد من الحلفاء الخليجيين الذين عارضوا بشدة اتفاق 2015 ويضغطون ضد تجديد الاتفاق.
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