https://arabic.sputniknews.com/20220408/رئيس-وزراء-أوكرانيا-يعلن-تأميم-جميع-الممتلكات-الروسية-لتعويض-الخسائر-1060964433.html
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تأميم جميع الممتلكات الروسية لتعويض الخسائر
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تأميم جميع الممتلكات الروسية لتعويض الخسائر
صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن كييف ستؤمم جميع الممتلكات الروسية في أوكرانيا لتعويض الخسائر من العملية الخاصة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T07:26+0000
2022-04-08T07:26+0000
2022-04-08T07:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال شميغال على قناة "رادا" التلفزيونية : "تم اعتماد التشريع الخاص بالتأميم، وقد بدأنا بالفعل هذه العمليات، وبالطبع سنقوم بتأميم جميع الممتلكات الروسية من أجل تعويض بعض الخسائر التي تلحقها روسيا الاتحادية بنا".يذكر أن روسيا أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب الرئيس خطة العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط. وفي 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي للعملية الروسية هو تحرير دونباس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تأميم جميع الممتلكات الروسية لتعويض الخسائر
07:26 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن كييف ستؤمم جميع الممتلكات الروسية في أوكرانيا لتعويض الخسائر من العملية الخاصة.
وقال شميغال على قناة "رادا" التلفزيونية : "تم اعتماد التشريع الخاص بالتأميم، وقد بدأنا بالفعل هذه العمليات، وبالطبع سنقوم بتأميم جميع الممتلكات الروسية من أجل تعويض بعض الخسائر
التي تلحقها روسيا الاتحادية بنا".
يذكر أن روسيا أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب الرئيس خطة العملية نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط. وفي 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي للعملية الروسية هو تحرير دونباس.