https://arabic.sputniknews.com/20220408/رانيا-يوسف-ضحية-برنامج-رامز-موفي-ستار-الليلة-1060984660.html

رانيا يوسف ضحية برنامج "رامز موفي ستار" الليلة

رانيا يوسف ضحية برنامج "رامز موفي ستار" الليلة

تحل الفنانة المصرية، رانيا يوسف، اليوم الجمعة، ضحية برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، من تقديم مواطنها الفنان، رامز جلال. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T16:03+0000

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وستشهد حلقة الليلة الكثير من المغامرات والمفاجآت غير المتوقعة، وفقا لبيان من "إم بي سي"، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يشار إلى أن برنامج المقالب "رامز موفي ستار" استدرج حتى من الفنانين للوقوع في مقالبة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ومطرب المهرجانات، حمو بيكا، والفنانة صابرين، والفنان محمد أنور، والفنانة هنا الزاهدن والفنانة غادة عادل.وتم تصوير برنامج "رامز موفي ستار" في العاصمة السعودية الرياض للعام الثاني على التوالي، وهو تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويُشارك في تقديمه نجم أفلام الحركة العالمي، فان دام.وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" حول حضور الفنان نجم الحلقة من أجل تصوير فيلم "أكشن" في أحد صحاري الرياض مع فان دام، لكنه يفاجأ بوقوعه في مقلب رامز جلال.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/رامز-موفي-ستار-فان-دام-وتمساح-في-إعلان-برنامج-رامز-جلال-للمقالب-في-رمضان-2022-فيديو-1060700348.html

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رمضان, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات