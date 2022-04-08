https://arabic.sputniknews.com/20220408/سلطنة-عمان-تأمل-أن-يسهم-المجلس-الرئاسي-اليمني-في-تسوية-سياسية-شاملة-1060992399.html
سلطنة عمان تأمل أن يسهم المجلس الرئاسي اليمني في تسوية سياسية شاملة
سلطنة عمان تأمل أن يسهم المجلس الرئاسي اليمني في تسوية سياسية شاملة
أعربت سلطنة عمان اليوم الجمعة، عن أملها في أن يسهم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في دعم جهود إحلال السلام في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ 7 أعوام. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T21:33+0000
2022-04-08T21:33+0000
2022-04-08T21:33+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758125_0:440:2077:1608_1920x0_80_0_0_57e911df318b7da2f92abc137ee23104.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية العُمانية عبر "تويتر"، إنها تعرب عن آمالها في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي في الجمهورية اليمنية، في دعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار.يوم الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وحدد إعلان الرئيس اليمني اختصاصات المجلس بـ"إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها".كما يوكل للمجلس مهام اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.وخول الإعلان، مجلس القيادة الرئاسي بـ"التفاوض مع جماعة "أنصار الله" لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص- 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-سنعمل-على-تغليب-مصلحة-الوطن-وتحقيق-السلام-للجميع-1060990827.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758125_0:246:2077:1803_1920x0_80_0_0_86882e4fc6f0d2e31b1913b19d08b14f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سلطنة عمان, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي
سلطنة عمان تأمل أن يسهم المجلس الرئاسي اليمني في تسوية سياسية شاملة
تابعنا عبر
أعربت سلطنة عمان اليوم الجمعة، عن أملها في أن يسهم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في دعم جهود إحلال السلام في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ 7 أعوام.
القاهرة- سبوتنيك
. وقالت الخارجية العُمانية عبر "تويتر"، إنها تعرب عن آمالها في أن يسهم إعلان إنشاء مجلس قيادة رئاسي في الجمهورية اليمنية، في دعم الجهود القائمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإيجاد تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتشارك فيها جميع الأطراف اليمنية، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار.
يوم الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وحدد إعلان الرئيس اليمني اختصاصات المجلس بـ"إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها".
كما يوكل للمجلس مهام اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
وخول الإعلان، مجلس القيادة الرئاسي
بـ"التفاوض مع جماعة "أنصار الله" لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص- 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.