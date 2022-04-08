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https://arabic.sputniknews.com/20220408/صعود-بورصتي-الإمارات-وسهم-العالمية-القابضة-يقفز-بعد-صفقة-استثمار-1060976480.html
صعود بورصتي الإمارات وسهم العالمية القابضة يقفز بعد صفقة استثمار
صعود بورصتي الإمارات وسهم العالمية القابضة يقفز بعد صفقة استثمار
صعدت بورصتا أبوظبي ودبي للجلسة الثانية على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الأسهم الأوروبية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:07+0000
2022-04-08T13:07+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد
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لكن الأسهم العالمية لا تزال تتجه صوب أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع مع توقعات برفع كبير وسريع لأسعار الفائدة، فضلا عن مخاوف جيوسياسية تثير قلق المستثمرين.ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة في أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية في 10 أيام.وزاد المؤشر 0.2 في المئة خلال الأسبوع مع فتور المعنويات في أعقاب صعود في الأسبوع الماضي نتيجة رد الفعل على الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي.وأنهى سهم الشركة العالمية القابضة المعاملات مرتفعا 3 في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستستثمر 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني الهندية.وأغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا بنحو واحد في المئة وسجل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي بمكاسب بلغت 1.7 في المئة. (الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)
https://arabic.sputniknews.com/20200217/شركة-قيمتها-10-مليارات-دولار-تنسحب-من-بورصة-دبي-1044578255.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد

صعود بورصتي الإمارات وسهم العالمية القابضة يقفز بعد صفقة استثمار

13:07 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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صعدت بورصتا أبوظبي ودبي للجلسة الثانية على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الأسهم الأوروبية.
لكن الأسهم العالمية لا تزال تتجه صوب أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع مع توقعات برفع كبير وسريع لأسعار الفائدة، فضلا عن مخاوف جيوسياسية تثير قلق المستثمرين.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2020
شركة قيمتها 10 مليارات دولار تنسحب من بورصة دبي
17 فبراير 2020, 19:40 GMT
ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة في أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية في 10 أيام.
وزاد المؤشر 0.2 في المئة خلال الأسبوع مع فتور المعنويات في أعقاب صعود في الأسبوع الماضي نتيجة رد الفعل على الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وأنهى سهم الشركة العالمية القابضة المعاملات مرتفعا 3 في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستستثمر 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني الهندية.
وأغلق مؤشر أبو ظبي مرتفعا بنحو واحد في المئة وسجل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي بمكاسب بلغت 1.7 في المئة. (الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)
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