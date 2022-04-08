https://arabic.sputniknews.com/20220408/عملية-فلسطينية-جديدة-في-تل-أبيب-فهل-انتقلت-المواجهة-إلى-العمق-الإسرائيلي-1060979211.html
عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي
عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي
تناقش الحلقة: عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب، والجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وموسكو تعتبر القرار ضربة قاصمة لمنظومة... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T14:19+0000
2022-04-08T14:19+0000
2022-04-08T14:27+0000
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عملية فلسطينية جديدة في تل ابيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي
عملية فلسطينية جديدة في تل ابيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي
قُتِل شخصان في تل أبيب وأُصيب 16 آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرضهم لعملية إطلاق نار نُفِّذت في وقت متأخر من مساء الخميس، في شارع دزينغوف وسط المدينة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى استدعاء قوات خاصة من الجيش إلى المكان.وتُعد هذه العملية الرابعة في سلسلة عمليات وقعت الأسبوعين الماضيين، وأدت لمقتل 13 شخصا.ويعد شارع "ديزنغوف"، الذي نفذت فيه العملية أحد الشوارع الرئيسية والهامة في المدينة، ويحتوي على مركز تسوق، وميدان، ومحلات تجارية أخرى. مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، قال:الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وموسكو تعتبر القرار ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدةأعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين انسحاب روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.وقال كوزمين في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتعليق عضوية روسيا في المجلس اليوم الخميس: "اتخذت روسيا الاتحادية قرارا استباقياً بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من 7 أبريل 2022.ورأى الباحث في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، أنالأردن يلجأ للاعتقالات الاستباقية لمنع الاحتجاجاتإلى الملف الأردني، حيث قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إن الحكومة الأردنية لجأت إلى "قانون منع الجرائم" كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا وصحفيًا ومُعلمًا وأعضاء سابقين في البرلمان ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين.ورأت المنظمة في الأسلوب الجديد تكتيك جديد من جانب السلطات الرسمية لمنع المشاركة في احتجاجات على المستوى الوطني.المعارض والناشط السياسي، علاء الفزاع، قال لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بلا قيود, аудио
عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي
14:19 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة: عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب، والجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وموسكو تعتبر القرار ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدة، والأردن يلجأ للاعتقالات الاستباقية لمنع الاحتجاجات.
قُتِل شخصان في تل أبيب وأُصيب 16 آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرضهم لعملية إطلاق نار نُفِّذت في وقت متأخر من مساء الخميس، في شارع دزينغوف وسط المدينة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى استدعاء قوات خاصة من الجيش إلى المكان.
وتُعد هذه العملية الرابعة في سلسلة عمليات وقعت الأسبوعين الماضيين، وأدت لمقتل 13 شخصا.
ويعد شارع "ديزنغوف"، الذي نفذت فيه العملية أحد الشوارع الرئيسية والهامة في المدينة، ويحتوي على مركز تسوق، وميدان، ومحلات تجارية أخرى.
مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، قال:
"العملية تدل على أن الشعب الفلسطيني وصل إلى طريق مسدود، ويشعر بالخذلان، وأن أحد أسباب ارتفاع وتيرة العمليات داخل إسرائيل هو بسبب التعقيدات التي تسبب بها التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والذي يحول دون تنفيذ عمليات".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وموسكو تعتبر القرار ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدة
أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين انسحاب روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال كوزمين في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتعليق عضوية روسيا في المجلس اليوم الخميس: "اتخذت روسيا الاتحادية قرارا استباقياً بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من 7 أبريل 2022.
ورأى الباحث في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، أن
"ما حصل في جلسة تصويت المجلس يظهر المدى الذي وصلت إليه عملية تسييس المجلس، والمنظمات والهيئات لتابعة للأمم المتحدة بشكل عام".
الأردن يلجأ للاعتقالات الاستباقية لمنع الاحتجاجات
إلى الملف الأردني، حيث قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إن الحكومة الأردنية لجأت إلى "قانون منع الجرائم" كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا وصحفيًا ومُعلمًا وأعضاء سابقين في البرلمان ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين.
ورأت المنظمة في الأسلوب الجديد تكتيك جديد من جانب السلطات الرسمية لمنع المشاركة في احتجاجات على المستوى الوطني.
المعارض والناشط السياسي، علاء الفزاع، قال لـ "بلا قيود
":
"الاعتقالات الاستباقية طالت أشخاص لمجرد نيتهم الاحتجاج، لكن دون أن يرتكبوا أية مخالفة، وإن حملة الاعتقالات تصميم من جانب السطات على منع أي تحرك، وفي نفس الوقت ترهيب للآخرين ومنعهن من تكرار ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي...