https://arabic.sputniknews.com/20220408/عملية-فلسطينية-جديدة-في-تل-أبيب-فهل-انتقلت-المواجهة-إلى-العمق-الإسرائيلي-1060979211.html

عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي

عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي

تناقش الحلقة: عملية فلسطينية جديدة في تل أبيب، والجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وموسكو تعتبر القرار ضربة قاصمة لمنظومة... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T14:19+0000

2022-04-08T14:19+0000

2022-04-08T14:27+0000

راديو

بلا قيود

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عملية فلسطينية جديدة في تل ابيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي عملية فلسطينية جديدة في تل ابيب.. فهل انتقلت المواجهة إلى العمق الإسرائيلي

قُتِل شخصان في تل أبيب وأُصيب 16 آخرون بجراح متفاوتة، جرّاء تعرضهم لعملية إطلاق نار نُفِّذت في وقت متأخر من مساء الخميس، في شارع دزينغوف وسط المدينة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى استدعاء قوات خاصة من الجيش إلى المكان.وتُعد هذه العملية الرابعة في سلسلة عمليات وقعت الأسبوعين الماضيين، وأدت لمقتل 13 شخصا.ويعد شارع "ديزنغوف"، الذي نفذت فيه العملية أحد الشوارع الرئيسية والهامة في المدينة، ويحتوي على مركز تسوق، وميدان، ومحلات تجارية أخرى. مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، قال:الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وموسكو تعتبر القرار ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدةأعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين انسحاب روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من اليوم الخميس.وقال كوزمين في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتعليق عضوية روسيا في المجلس اليوم الخميس: "اتخذت روسيا الاتحادية قرارا استباقياً بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارا من 7 أبريل 2022.ورأى الباحث في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، أنالأردن يلجأ للاعتقالات الاستباقية لمنع الاحتجاجاتإلى الملف الأردني، حيث قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إن الحكومة الأردنية لجأت إلى "قانون منع الجرائم" كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا وصحفيًا ومُعلمًا وأعضاء سابقين في البرلمان ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين.ورأت المنظمة في الأسلوب الجديد تكتيك جديد من جانب السلطات الرسمية لمنع المشاركة في احتجاجات على المستوى الوطني.المعارض والناشط السياسي، علاء الفزاع، قال لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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