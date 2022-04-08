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https://arabic.sputniknews.com/20220408/فنان-تونسي-يثير-جدلا-واسعا-بعد-اقتراحه-بتثبيت-شهر-رمضان-في-ديسمبر-فيديو-1060965532.html
فنان تونسي يثير جدلا واسعا بعد اقتراحه بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر... فيديو
فنان تونسي يثير جدلا واسعا بعد اقتراحه بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر... فيديو
أثار فنان تونسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر/ كانون الأول، معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف مرهق. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T08:04+0000
2022-04-08T08:10+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة للممثل التونسي محمد السياري، مساء الخميس، في برنامج جو رمضان والذي يذاع عبر إذاعة "شمس إف إم" التونسية.وقال السياري إن "شهر رمضان من المفروض أن يكون دائما خلال الشتاء، حتى يستطيع جميع الناس الصيام دون أي أعذار وبكل سهولة، ليس مثل العذاب في حرارة الصيف".ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه السياري في إذاعة "شمس إف إم" المحلية، مطالبًا بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر.واستنكر النشطاء تصريح الفنان محمد السياري، موجهين له انتقادات لاذعة.وقال أحد النشطاء إن "الفنان التونسي لا يعرف أنه من عدل الله أن يكون رمضان بالحساب القمري لأنه عندما يكون الصيف في النصف الكرة الشمالي يكون الشتاء في النصف الجنوبي وهكذا يصوم الجميع مرة في الصيف ومرة في الشتاء وبقيه الفصول وهكذا". وتابع: "أما اذا كان رمضان ثابتا بالتقويم الشمسي سيصوم من بأحد نصفي الكرة دوما في الصيف ومن بالنصف الآخر دوما في الشتاء وهذا ليس من العدل".
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أخبار تونس اليوم, منوعات, مجتمع, رمضان

فنان تونسي يثير جدلا واسعا بعد اقتراحه بتثبيت شهر رمضان في ديسمبر... فيديو

08:04 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 08.04.2022)
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyرجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى "فانوس" في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022.
رجل يحمل فوانيس رمضانية تقليدية تسمى فانوس في كشك قبل شهر رمضان المبارك، في القاهرة، مصر، 31 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أثار فنان تونسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر/ كانون الأول، معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف مرهق.
جاء ذلك خلال مقابلة للممثل التونسي محمد السياري، مساء الخميس، في برنامج جو رمضان والذي يذاع عبر إذاعة "شمس إف إم" التونسية.
وقال السياري إن "شهر رمضان من المفروض أن يكون دائما خلال الشتاء، حتى يستطيع جميع الناس الصيام دون أي أعذار وبكل سهولة، ليس مثل العذاب في حرارة الصيف".
ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه السياري في إذاعة "شمس إف إم" المحلية، مطالبًا بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر.
واستنكر النشطاء تصريح الفنان محمد السياري، موجهين له انتقادات لاذعة.
عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم
2 أبريل, 12:08 GMT
وقال أحد النشطاء إن "الفنان التونسي لا يعرف أنه من عدل الله أن يكون رمضان بالحساب القمري لأنه عندما يكون الصيف في النصف الكرة الشمالي يكون الشتاء في النصف الجنوبي وهكذا يصوم الجميع مرة في الصيف ومرة في الشتاء وبقيه الفصول وهكذا".
وتابع: "أما اذا كان رمضان ثابتا بالتقويم الشمسي سيصوم من بأحد نصفي الكرة دوما في الصيف ومن بالنصف الآخر دوما في الشتاء وهذا ليس من العدل".
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