https://arabic.sputniknews.com/20220408/فهد-صياد-يندم-على-محاولته-افتراس-فأر-غرز-قواطعه-فيه-فيديو-1060973357.html
فهد صياد يندم على محاولته افتراس فأر "غرز" قواطعه فيه... فيديو
فهد صياد يندم على محاولته افتراس فأر "غرز" قواطعه فيه... فيديو
يتميز "الفهد الصياد" بسرعته الفائقة، فهو أسرع حيوان بري على وجه الأرض، وإلى جانب ذلك، تتميز هذه الحيوانات التي تنتمي لفصيلة "السنوريات" بمهارة صيد لافتة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:49+0000
2022-04-08T11:49+0000
2022-04-08T12:00+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104299/49/1042994950_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_b86fcd15b43d0c49bafd1adcb4924561.jpg
وتكتسب هذه المفترسات مهارات الصيد عبر التدريب منذ نعومة أظفارها، حيث تقوم الأم عادة بهذه المهمة، عبر تحفيز أشبالها على اصطياد فريسة صغيرة الحجم في البداية، وبالتدرج، يصبحون قادرين على اصطياد فرائس أكبر للبقاء على قيد الحياة.ونشرت قناة شيكة "بي بي سي" على يوتيوب، فيديو لأنثى الفهد الصياد، حيث كانت تتجول مع أشبالها في سهول "السافانا" الأفريقية، ولاحظت الأم وجود قارض صغير الحجم، لا يتعدى حجمه بضع سنتيمترات، حيث كانت فرصة سانحة لتدريب صغارها على الصيد.وانتاب الفضول الأشبال الثلاثة، "زوهو"، و"تونا"، و"لالو"، حيث بدا أنهم قد صادفوا هذا النوع من القوارض للمرة الأولى في حياتهم.وسرعان ما تجاهلت الأختان، زوهو وتونا، للفأر، ولكن أختهم لالو، بدأت تحاول اللهو مع الفأر، حيث حاولت مهاجمته عدة مرات.وانتهت مغامرة الشبل عندما غرز الفأر أسنانه الحادة في يدها، حيث بدأت بالصراخ ألما، والقفز بضع مرات، محاولة إسقاط الفأر الذي كان متمسكا بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104299/49/1042994950_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8600b4fe283b02e95c1c3d09445a416c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فهد صياد يندم على محاولته افتراس فأر "غرز" قواطعه فيه... فيديو
11:49 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 08.04.2022) تابعنا عبر
يتميز "الفهد الصياد" بسرعته الفائقة، فهو أسرع حيوان بري على وجه الأرض، وإلى جانب ذلك، تتميز هذه الحيوانات التي تنتمي لفصيلة "السنوريات" بمهارة صيد لافتة.
وتكتسب هذه المفترسات مهارات الصيد عبر التدريب منذ نعومة أظفارها، حيث تقوم الأم عادة بهذه المهمة، عبر تحفيز أشبالها على اصطياد فريسة صغيرة الحجم في البداية، وبالتدرج، يصبحون قادرين على اصطياد فرائس أكبر للبقاء على قيد الحياة.
ونشرت قناة شيكة "بي بي سي" على يوتيوب، فيديو لأنثى الفهد الصياد، حيث كانت تتجول مع أشبالها في سهول "السافانا" الأفريقية، ولاحظت الأم وجود قارض صغير الحجم، لا يتعدى حجمه بضع سنتيمترات، حيث كانت فرصة سانحة لتدريب صغارها على الصيد.
وانتاب الفضول الأشبال الثلاثة، "زوهو"، و"تونا"، و"لالو"، حيث بدا أنهم قد صادفوا هذا النوع من القوارض للمرة الأولى في حياتهم.
وسرعان ما تجاهلت الأختان، زوهو وتونا، للفأر، ولكن أختهم لالو، بدأت تحاول اللهو مع الفأر، حيث حاولت مهاجمته عدة مرات.
وانتهت مغامرة الشبل عندما غرز الفأر أسنانه الحادة في يدها، حيث بدأت بالصراخ ألما، والقفز بضع مرات، محاولة إسقاط الفأر الذي كان متمسكا بها.