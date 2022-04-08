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https://arabic.sputniknews.com/20220408/فيديو-لبايدن-تائه-ويتصرف-بغرابة-في-البيت-الأبيض-يثير-تفاعلا-واسعا-1060968456.html
فيديو لبايدن "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض يثير تفاعلا واسعا
فيديو لبايدن "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض يثير تفاعلا واسعا
انتشرت في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:39+0000
2022-04-08T09:39+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي المقطع المتداول يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة.وأعاد نشطاء مواقع التواصل نشر هذه المقاطع وأرفقوها بتعليق "هذه واحدة من أكثر الأشياء المهينة التي رأيتها على الإطلاق".فيما قال أخرون: "هكذا يسير أوباما في الغرفة أمام بايدن. يأخذ كل الاهتمام ويتجاهله، لافتين إلى أن بايدن هو الدمية التي يحركها أوباما كما يشاء".فيما عبر آخرون عن سخريتهم من الموقف، قائلين: "عندما تحضر أخيك إلى المكتب وكل زملائك في العمل يحبونه أكثر منك".وكان ذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعم بايدن في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.وبدأ أوباما كلمته قائلا: "نائب الرئيس بايدن"، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وحاول استغلالها على أنها لحظة كوميدية مكتوبة. لكن شبكة "CNN" نقلت عن شخصين مقربين من أوباما، قولهما إنها "كانت، في الواقع، زلة لسان، مجرد خطأ"، ولم تكن هذه هي الطريقة التي يعتزم بها أوباما بدء كلمته. يذكر أن بايدن كان قد شغل منصب نائب الرئيس في عهد أوباما وتجمعهما علاقة قوية منذ ذلك الحين.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/نكتة-لبايدن-وأوباما-دفعت-الأمريكيين-إلى-التفكير-في-الرئيس-الظل-1060901534.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو لبايدن "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض يثير تفاعلا واسعا

09:39 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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انتشرت في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقطع المتداول يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة.
وأعاد نشطاء مواقع التواصل نشر هذه المقاطع وأرفقوها بتعليق "هذه واحدة من أكثر الأشياء المهينة التي رأيتها على الإطلاق".
فيما قال أخرون: "هكذا يسير أوباما في الغرفة أمام بايدن. يأخذ كل الاهتمام ويتجاهله، لافتين إلى أن بايدن هو الدمية التي يحركها أوباما كما يشاء".
فيما عبر آخرون عن سخريتهم من الموقف، قائلين: "عندما تحضر أخيك إلى المكتب وكل زملائك في العمل يحبونه أكثر منك".
وكان ذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعم بايدن في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.
وبدأ أوباما كلمته قائلا: "نائب الرئيس بايدن"، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وحاول استغلالها على أنها لحظة كوميدية مكتوبة.
لكن شبكة "CNN" نقلت عن شخصين مقربين من أوباما، قولهما إنها "كانت، في الواقع، زلة لسان، مجرد خطأ"، ولم تكن هذه هي الطريقة التي يعتزم بها أوباما بدء كلمته.
يذكر أن بايدن كان قد شغل منصب نائب الرئيس في عهد أوباما وتجمعهما علاقة قوية منذ ذلك الحين.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع حفيدته، ناعومي، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
نكتة لبايدن وأوباما دفعت الأمريكيين إلى التفكير في "الرئيس الظل"
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