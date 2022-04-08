فيديو لبايدن "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض يثير تفاعلا واسعا
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
انتشرت في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقطع المتداول يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة.
This is one of the most humiliating things I’ve ever seen. Watch Joe Biden get completely ignored by Barack Obama and Kamala Harris at the White House. Sleepy Joe tried firmly grabbing at Obama’s shoulder but Barack was just not interested.🧐 pic.twitter.com/OjQd5CsUWe— Moondani (@Moondani17) April 8, 2022
وأعاد نشطاء مواقع التواصل نشر هذه المقاطع وأرفقوها بتعليق "هذه واحدة من أكثر الأشياء المهينة التي رأيتها على الإطلاق".
فيما قال أخرون: "هكذا يسير أوباما في الغرفة أمام بايدن. يأخذ كل الاهتمام ويتجاهله، لافتين إلى أن بايدن هو الدمية التي يحركها أوباما كما يشاء".
So Obama walks in the room In front of Biden. Takes all the attention instead of Biden. Ignores Biden. Even when Biden taps him on the arm and calls his name he is ignored. Biden is the puppet Obama is the string puller. Bye bye Biden. pic.twitter.com/ExwG11RxsW— John Hewitt (@illhaveafrosty) April 7, 2022
فيما عبر آخرون عن سخريتهم من الموقف، قائلين: "عندما تحضر أخيك إلى المكتب وكل زملائك في العمل يحبونه أكثر منك".
When you bring your cooler brother to the office and all your co-workers like him more than you pic.twitter.com/iTKmHcregB— Greg Price (@greg_price11) April 5, 2022
وكان ذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعم بايدن في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.
وبدأ أوباما كلمته قائلا: "نائب الرئيس بايدن"، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وحاول استغلالها على أنها لحظة كوميدية مكتوبة.
لكن شبكة "CNN" نقلت عن شخصين مقربين من أوباما، قولهما إنها "كانت، في الواقع، زلة لسان، مجرد خطأ"، ولم تكن هذه هي الطريقة التي يعتزم بها أوباما بدء كلمته.
يذكر أن بايدن كان قد شغل منصب نائب الرئيس في عهد أوباما وتجمعهما علاقة قوية منذ ذلك الحين.
6 أبريل, 12:40 GMT