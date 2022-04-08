https://arabic.sputniknews.com/20220408/في-حدث-تاريخي-وكلمات-خالطها-البكاء-أمريكا-تعين-أول-قاضية-ذات-بشرة-سوداء-بالمحكمة-العليا-1060988848.html

في حدث تاريخي وكلمات خالطها البكاء... أمريكا تعين أول قاضية ذات بشرة سوداء بالمحكمة العليا

في حدث تاريخي وكلمات خالطها البكاء... أمريكا تعين أول قاضية ذات بشرة سوداء بالمحكمة العليا

أعربت القاضية كيتانغي براون جاكسون، اليوم الجمعة، عن سعادتها الغامرة بتعيينها كأول امرأة ذات بشرة سوداء في المحكمة العليا للولايات المتحدة، بكلمات ممزوجة... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T19:00+0000

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ألقت جاكسون تعليقات عاطفية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحها، قائلة إنها لحظة يمكن أن تفخر بها البلاد بأكملها، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وقالت: "لقد قطعنا شوطا طويلا نحو جعل اتحادنا أكثر مثالية. بالنسبة لعائلتي، استغرق الأمر جيلا واحدا فقط للانتقال من الفصل العنصري إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة".وقف الرئيس جو بايدن، الذي اتخذ قرارا تاريخيا بترشيحه لها، إلى جانبها في حدث الجمعة، احتفالا بها وللتأكيد على أنها "لحظة تغيير حقيقي في التاريخ الأمريكي''، وعلى الجانب الآخر كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي أول امرأة من أصول أفريقية وآسيوية تصل إلى منصبها الرفيع.ستشغل جاكسون، التي أكد مجلس الشيوخ تعيينها يوم الخميس، منصب القاضي في وقت لاحق من هذا العام، لملء فراغ القاضي المتقاعد ستيفن براير في محكمة مكونة بالكامل من الرجال البيض لمدة قرنين تقريبا، والتي أعلنت أن عرقها لا يستحق المواطنة وأيد الفصل العنصري الأمريكي سابقا.وقالت جاكسون: "لقد استغرق الأمر 232 عاما و115 تعيينا سابقا حتى يتم اختيار امرأة سوداء للعمل في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لكننا حققناها، لقد فعلناها جميعا".وعدت جاكسون، التي بكت خلال خطابها وهي تشكر عائلتها ومرشديها على دعمهم، بأن تحذو حذو براير على مقاعد البدلاء، مضيفة: "لقد بذلت قصارى جهدي للبقاء في مساري والوصول إلى نتيجة تتوافق مع فهمي للقانون، ومع الالتزام بالحكم بشكل مستقل، دون خوف أو محاباة".لن يؤدي وصول جاكسون للمحكمة إلى تغيير التوازن الحالي المتحفظ "6-3"، لكن بالإضافة إلى التاريخ العرقي، ستكون هناك لأول مرة أربع نساء في المحكمة في وقت واحد.رشحها بايدن في الذكرى الثانية لتعهده قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ساوث كارولينا لاختيار امرأة "سوداء" للمحكمة، وساعدت هذه الخطوة على إحياء حملته وحافظت على طريقه إلى البيت الأبيض، وقال بايدن إن الوعد بوضع شخص مثل جاكسون في المحكمة ساعد في تحفيز ترشيحه للرئاسة.وقال بايدن خلال الحدث الصخب في البيت الأبيض: "يمكنني أن أعتبره يوما مليئا بالأمل، ويوما للوعد، ويوما للتقدم، ويوما ينحني فيه القوس الأخلاقي للكون مرة أخرى أكثر من ذلك بقليل نحو العدالة. أعتقد بقوة أننا بحاجة إلى محكمة تشبه أمريكا".وأشاد بايدن بـ''شخصية ونزاهة لا تصدق'' لجاكسون خلال عملية التعيين، قائلاً إنها تحملت "الإساءة اللفظية والغضب والانقطاعات المستمرة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة''.كما أشاد بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الثلاثة الذين انضموا إلى الديمقراطيين لدعمهم تعيين جاسكون بالمحكمة، وهم سناتور ولاية مين سوزان كولينز، وسيناتور ألاسكا ليزا موركوفسكي، وسناتور يوتا ميت رومني.فيما قالت كامالا: "قادة أمتنا الشباب سوف يتعلمون من التجربة والحكم والحكمة التي ستطبقينها (القاضية جاكسون) في كل قضية تأتي أمامك، وسوف يرون لأول مرة جلوس أربع نساء في تلك المحكمة في وقت واحد. اليوم هو حقا يوم رائع".ستكون جاكسون أول مدافع عام سابق ينضم للمحكمة العليا. حصلت القاضية على درجات علمية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد وشغلت مناصب تدريب عليا، بما في ذلك تدريب على يد براير نفسه.كان بين الحشد في حديقة البيت الأبيض عائلة جاكسون وأعضاء حكومة بايدن وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أيدوا ترشيحها، بالإضافة إلى ممثلين وحلفاء ديمقراطيين. قال البيت الأبيض إن جميع القضاة الحاليين والسابقين في المحكمة العليا مدعوون، لكن لم يحضر أحد.طوال سنواته الخمسين في واشنطن، لعب بايدن دورا أساسيا في تشكيل المحكمة، داخل وخارج مجلس الشيوخ. لكن هذه كانت فرصته الأولى ليختار بنفسه.شارك بايدن في جلسات الاستماع لتأكيد المرشحين للمحكمة العليا ساندرا داي أوكونور في عام 1981 وأنطونين سكاليا في عام 1986، وكلاهما رشحهما الرئيس رونالد ريغان، كما شارك في جلسة عام 1986 لترقية القاضي ويليام رينكويست إلى منصب رئيس المحكمة.كرئيس للجنة البرلمانية، ترأس جلسات الاستماع للمرشح الذي لم ينجح روبرت بورك، ثم جلسات التأكيد الناجحة لأنطوني كينيدي، وديفيد سوتر، وكلارنس توماس.وكان عضوا في اللجنة في عام 2005 ولكنه لم يعد رئيسا عندما تم تأكيد تعيين رئيس المحكمة العليا الآن جون روبرتس، وفي عام 2006 عندما أصبح صمويل أليتو قاضيا.لن تتولى جاكسون منصبها على الفور، ومن المقرر أن يتنحى براير بعد أن تنتهي المحكمة من ولايتها الحالية، والتي عادة ما تكون في أواخر يونيو/ حزيران أو أوائل يوليو/ تموز؛ عندها فقط ستقسم اليمين لتصبح قاضية.

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