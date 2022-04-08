https://arabic.sputniknews.com/20220408/قديروف-يتوعد-مقاتلي-آزوف-في-ماريوول-بنهاية-هوليودية-1060970745.html
قديروف يتوعد مقاتلي "آزوف" في ماريوول بنهاية هوليودية
قديروف يتوعد مقاتلي "آزوف" في ماريوول بنهاية هوليودية
توعد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مقاتلي "آزوف"، الذين استقروا في ماريوبول بنهاية هوليودية، مؤكدا أنها لن تكون نهاية سعيدة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:00+0000
2022-04-08T11:00+0000
2022-04-08T11:00+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
قومي
رمضان قديروف
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وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" أن مصنع آزوفستال السابق يستخدم من قبل بانديرا كمقر و"حصن به ملجأ".وقال: "على أي حال، فإن نهاية عصابات قوات الأمن الخاصة في ماريوبول مخطط لها لتكون كجميع نهايات هوليوود. لا يُتوقع نهاية سعيدة للشر".هذا وأعلن قديروف يوم 2 أبريل/ نيسان، بدء الهجوم على المصنع في ماريوبول. قبل ذلك، توجه إلى الجيش الأوكراني في آزوفستال ومنحهم يوما للاستسلام. وفقًا لتقديرات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، يتمركز مقاتلو القوات المسلحة لأوكرانيا ومقاتلون من الكتائب الوطنية الأوكرانية، الذين بقوا في إقليم ماريوبول، على أراضي ثلاثة مصانع كبيرة في المدينة - أزوفستال وأزوفماش و شركة ايليتش للحديد والصلب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, قومي, رمضان قديروف
قديروف يتوعد مقاتلي "آزوف" في ماريوول بنهاية هوليودية
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توعد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مقاتلي "آزوف"، الذين استقروا في ماريوبول بنهاية هوليودية، مؤكدا أنها لن تكون نهاية سعيدة.
وكتب قديروف في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" أن مصنع آزوفستال السابق يستخدم من قبل بانديرا كمقر و"حصن به ملجأ".
وقال: "على أي حال، فإن نهاية عصابات قوات الأمن الخاصة في ماريوبول مخطط لها لتكون كجميع نهايات هوليوود. لا يُتوقع نهاية سعيدة للشر".
وأضاف: "عاصفة. خراب. إزالة الحطام. بقع ذات أكمام مدخنة عليها رموز نازية محترقة. وهذا هو الواقع الذي ينتظر ورثة بانديرا وليس السينما. هكذا ستكون!"
هذا وأعلن قديروف يوم 2 أبريل/ نيسان، بدء الهجوم على المصنع في ماريوبول. قبل ذلك، توجه إلى الجيش الأوكراني في آزوفستال ومنحهم يوما للاستسلام.
وفقًا لتقديرات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، يتمركز مقاتلو القوات المسلحة لأوكرانيا ومقاتلون من الكتائب الوطنية الأوكرانية، الذين بقوا في إقليم ماريوبول، على أراضي ثلاثة مصانع كبيرة في المدينة - أزوفستال وأزوفماش و شركة ايليتش للحديد والصلب.