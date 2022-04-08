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https://arabic.sputniknews.com/20220408/قرارات-جديدة-للبنك-المركزي-السعودي-تتعلق-بحد-التحويل-اليومي-وفتح-الحسابات-أون-لاين-1060971663.html
قرارات جديدة للبنك المركزي السعودي تتعلق بحد التحويل اليومي وفتح الحسابات أون لاين
قرارات جديدة للبنك المركزي السعودي تتعلق بحد التحويل اليومي وفتح الحسابات أون لاين
قالت تقارير إعلامية إن البنك المركزي السعودي قد قرر إيقاف فتح الحسابات البنكية أون لاين. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:14+0000
2022-04-08T11:14+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة عكاظ السعودية، عن مصادرها، أكدت أن توجيها صدر عن البنك المركزي السعودي للبنوك والمصارف داخل المملكة يؤكد على "منع إتاحة فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين".ونص التوجيه، وفقا للمصادر على أن يبدأ العمل به "ابتداءً من يوم الأحد القادم"، لافتين إلى أن "فتح الحسابات سيكون متاحا عن طريق الفروع فقط".واشارت المصادر إلى أن البنك المركزي قرر كذلك أن يكون "حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60,000 ريال".وتضمن توجيه البنك المركزي السعودي أيضا أن تبقى حوالات "نظام سريع" بين البنوك لمدة ساعتين في بنك المحول، على أن تبقى الحوالات الدولية في بنك المحول لمدة 24 ساعة.وفسر محللون هذا القرار بـ"زيادة حالات الاحتيال وتنوع أساليبها ومن ضمنها، انتحال الشخصية، والاستثمار الوهمي، والتوظيف الوهمي، وصفحات إلكترونية وهمية ومدارس تعليم القيادة واستغلال الصلاحيات".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/المركزي-السعودي-يرفع-أسعار-الفائدة-الرئيسية-25-نقطة-أساس-1060000056.html
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أخبار السعودية اليوم

قرارات جديدة للبنك المركزي السعودي تتعلق بحد التحويل اليومي وفتح الحسابات أون لاين

11:14 GMT 08.04.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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قالت تقارير إعلامية إن البنك المركزي السعودي قد قرر إيقاف فتح الحسابات البنكية أون لاين.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة عكاظ السعودية، عن مصادرها، أكدت أن توجيها صدر عن البنك المركزي السعودي للبنوك والمصارف داخل المملكة يؤكد على "منع إتاحة فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين".
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ونص التوجيه، وفقا للمصادر على أن يبدأ العمل به "ابتداءً من يوم الأحد القادم"، لافتين إلى أن "فتح الحسابات سيكون متاحا عن طريق الفروع فقط".
واشارت المصادر إلى أن البنك المركزي قرر كذلك أن يكون "حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60,000 ريال".

وبالنسبة لعملاء البنوك من غير المواطنين السعوديين، فقد أكد التوجيه على أنهم "لن يتمكنوا من إضافة المستفيدين عن طريق الخدمات الإلكترونية ويمكن إضافة المستفيدين عن طريق الفرع فقط".

وتضمن توجيه البنك المركزي السعودي أيضا أن تبقى حوالات "نظام سريع" بين البنوك لمدة ساعتين في بنك المحول، على أن تبقى الحوالات الدولية في بنك المحول لمدة 24 ساعة.
وفسر محللون هذا القرار بـ"زيادة حالات الاحتيال وتنوع أساليبها ومن ضمنها، انتحال الشخصية، والاستثمار الوهمي، والتوظيف الوهمي، وصفحات إلكترونية وهمية ومدارس تعليم القيادة واستغلال الصلاحيات".
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