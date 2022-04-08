https://arabic.sputniknews.com/20220408/مؤلف-إسرائيلي-بعد-عملية-تل-أبيب-أطلقت-صواريخا-على-مخيم-المهاجم-ولم-يحل-ذلك-الصراع-1060989210.html

مؤلف إسرائيلي بعد عملية تل أبيب: أطلقت صواريخا على مخيم المهاجم ولم يحل ذلك الصراع

مؤلف إسرائيلي بعد عملية تل أبيب: أطلقت صواريخا على مخيم المهاجم ولم يحل ذلك الصراع

انتقد صحفي ومؤلف إسرائيلي موقف بلاده من الصراع مع الفلسطينيين، وقال إنه أطلق صواريخا قبل 20 عاما على مخيم جنين الذي خرج منه الفلسطيني منفذ عملية تل أبيب أمس،... 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T19:03+0000

2022-04-08T19:03+0000

2022-04-08T19:03+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

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جاء ذلك في تغريدة لحاييم هار زهافي، وهو روائي وصحفي إسرائيلي ومؤلف كتاب "لبنان.. الحرب المفقودة" على حسابه بـ"تويتر"، اليوم الجمعة.وكتب هار زهافي: "المخرب الذي أطلق النار بالأمس في مدينتي كان في الثامنة من عمره قبل 20 عاما، عندما كنت حينها طالبا أبلغ من العمر 24 عاما، أطلقت وقتها صواريخ على مخيم اللاجئين حيث كان يسكن، واقتحمت منازل سكانه في هذا المخيم، ونمت في غرفة معيشتهم وهذا لم يحل الحرب".وأضاف الكاتب الإسرائيلي: "أولئك الذين يدعون إلى "إدارة الصراع" هم، في الواقع، يطالبوننا بالاستمرار في القيام بذلك إلى الأبد الآبدين. الصراع لا يُدار، الصراع يُحل".وفي وقت سابق من مساء اليوم، ارتفعت حصيلة القتلى في هجوم تل أبيب إلى 3 بعد إعلان وفاة الإسرائيلي براك لوبان في مستشفى إيخلوف بالمدينة.ومساء أمس الخميس، فتح الفلسطيني رعد حازم (27 عاماً) من سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة النار داخل مقهي بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، قبل أن يتمكن من الفرار من مكان الحادث.ولاحقا، طالبت السلطات الإسرائيلية من سكان المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها، وفي نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات شارك فيها أكثر من ألف شرطي وعنصر أمن إسرائيلي تم قتل منفذ الهجوم في مدينة يافا القريبة والتي وصلها سيرا على الأقدام.

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