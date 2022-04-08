https://arabic.sputniknews.com/20220408/مجلس-الوزراء-الألماني-يعلق-على-تصريحات-الكرملين-ندعم-كل-ما-يؤدي-إلى-الهدنة-1060971800.html
مجلس الوزراء الألماني يعلق على تصريحات الكرملين: ندعم كل ما يؤدي إلى "الهدنة"
مجلس الوزراء الألماني يعلق على تصريحات الكرملين: ندعم كل ما يؤدي إلى "الهدنة"
قالت كريستيان هوفمان، نائبة الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، في تعليقها على كلام المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول العملية الخاصة،... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:16+0000
2022-04-08T11:16+0000
2022-04-08T11:16+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضافت هوفمان في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "نرحب بأي شيء يؤدي إلى هدنة مبكرة، الحكومة تدفع بهذا الاتجاه، ولن أعلق على هذا بمزيد من التفصيل".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، في 7 أبريل/نيسان، إن "توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعتمد على موقف كييف وموافقتها على الشروط الروسية".وأضاف بيسكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد تتوقف بالطرق الدبلوماسية، لكن هذا الأمر يعتمد على الموقف الأوكراني وموافقة كييف على الشروط الروسية.وأكد بيسكوف أن القوات الروسية لم تشن أي ضربات موجهة إلى أهداف مدنية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو تجنب حرب عالمية ثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/محلل-سياسي-فرنسي-يكشف-مخططات-الغرب-لإبادة-الروس-بيولوجيا-1060933361.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
مجلس الوزراء الألماني يعلق على تصريحات الكرملين: ندعم كل ما يؤدي إلى "الهدنة"
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قالت كريستيان هوفمان، نائبة الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، في تعليقها على كلام المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول العملية الخاصة، إن "برلين ترحب بكل ما يؤدي إلى هدنة مبكرة في أوكرانيا".
وأضافت هوفمان في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: "نرحب بأي شيء يؤدي إلى هدنة مبكرة، الحكومة تدفع بهذا الاتجاه، ولن أعلق على هذا بمزيد من التفصيل".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، في 7 أبريل/نيسان، إن "توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعتمد على موقف كييف وموافقتها على الشروط الروسية".
وأضاف بيسكوف
في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد تتوقف بالطرق الدبلوماسية، لكن هذا الأمر يعتمد على الموقف الأوكراني وموافقة كييف على الشروط الروسية.
وأكد بيسكوف أن القوات الروسية لم تشن أي ضربات موجهة إلى أهداف مدنية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو تجنب حرب عالمية ثالثة.