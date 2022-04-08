https://arabic.sputniknews.com/20220408/محلل-يبرر-سبب-تحسن-مستوى-الروبل-رغم-العقوبات-1060971525.html
محلل يبرر سبب تحسن مستوى الروبل رغم العقوبات
محلل يبرر سبب تحسن مستوى الروبل رغم العقوبات
أرجع محلل اقتصادي روسي تعزيز الروبل لقيمته لعدد من العوامل بما في ذلك خطط البنك المركزي ومصدري العملات الأجنبية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:14+0000
2022-04-08T11:14+0000
2022-04-08T11:14+0000
اقتصاد
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وأوضح رومان بلينوف، كبير المحللين في شركة Russ-Invest للاستثمار، لوكالة "برايم"، أن "هذا التعزيز السريع للعملة الوطنية الروسية له مهام معينة، وهناك فهم لسبب حدوث ذلك".بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يجمع المستثمرون الذين باعوا الدولار بسعر 120-150 روبل الكثير من العملة الروسية، والتي يجب الآن سحبها حتى لا يسرعوا التضخم. وخلص بلينوف إلى أن هناك لحظة مناسبة أخرى لتعزيز الروبل تتمثل في الحاجة إلى تبرير الغرب أنه من الضروري تقديم تنازلات فيما يتعلق بفك تجميد الاحتياطيات وإمكانية المدفوعات الدولية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
محلل يبرر سبب تحسن مستوى الروبل رغم العقوبات
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أرجع محلل اقتصادي روسي تعزيز الروبل لقيمته لعدد من العوامل بما في ذلك خطط البنك المركزي ومصدري العملات الأجنبية.
وأوضح رومان بلينوف، كبير المحللين في شركة Russ-Invest للاستثمار، لوكالة "برايم"، أن "هذا التعزيز السريع
للعملة الوطنية الروسية له مهام معينة، وهناك فهم لسبب حدوث ذلك".
ووفقًا له، فإن سكان روسيا يربطون وبشكل تقليدي رفاههم بالدولار واليورو، ولكن على خلفية التضخم العالمي المتسارع، لا يحتاج أي شخص في البلاد إلى زيادات حادة في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يجمع المستثمرون الذين باعوا الدولار بسعر 120-150 روبل الكثير من العملة الروسية، والتي يجب الآن سحبها حتى لا يسرعوا التضخم.
وخلص بلينوف إلى أن هناك لحظة مناسبة أخرى لتعزيز الروبل تتمثل في الحاجة إلى تبرير الغرب أنه من الضروري تقديم تنازلات فيما يتعلق بفك تجميد الاحتياطيات وإمكانية المدفوعات الدولية.