https://arabic.sputniknews.com/20220408/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-يعلق-على-مخاطر-الأجسام-الطائرة-المجهولة-1060982633.html

مسؤول سابق في البنتاغون يعلق على مخاطر الأجسام الطائرة المجهولة

مسؤول سابق في البنتاغون يعلق على مخاطر الأجسام الطائرة المجهولة

علق المدير السابق لبرنامج تحديد التهديدات الفضائية المتقدمة الأمريكية، لوي إليزوندو، على الوثائق المنشورة حول عواقب مشاهدة الأجسام الطائرة غير المعروفة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T15:34+0000

2022-04-08T15:34+0000

2022-04-08T15:34+0000

البنتاغون الأمريكي

الأجسام الطائرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101775/78/1017757856_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_ce877e5a61f65f25bf24024bb038a1e7.jpg

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نعم، يتعلق الأمر بذلك وأكثر. هذه ليست قصص عجائز عن أضواء غامضة في الفناء الخلفي، ولكن شهادات شهود عسكريين مباشرين: طيارون مقاتلون وأفراد أمن واجهوا شخصيًا ظواهر جوية مجهولة الهوية، بطريقة بسيطة، الأجسام الطائرة المجهولة".وأضاف: "في بعض الحالات، تعرضوا لإصابات طبية يمكن اعتبارها نوعًا من الآثار البيولوجية التي لم يلاحظها هؤلاء الأشخاص من قبل قبل مواجهة الأجسام الطائرة المجهولة. بالمناسبة، هذا ليس خيال علمي. لقد قلت بحق في ملاحظاتك الافتتاحية أنه منذ سنوات عديدة قيل لنا أن كل هذا هراء، وبشكل عام لا ينبغي أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد".وأشار إلى أن "هذا هو جوهر الموضوع. لنفترض أنني لم أر فرن ميكروويف من قبل، ولا أعرف كيفية استخدامه، ووضعت يدي أو رأسي، على سبيل المثال، قريبًا جدًا منه أثناء دورة العمل - ثم هناك فرصة لتلقي بعض عواقب بيولوجية سلبية. وينطبق الشيء نفسه على الطائرات".وختم: "لذلك وصلت إلى المطار وصعدت إلى الطائرة. لا يوجد خطر في قمرة القيادة وفي المقصورة، ولكن إذا وقفت خلف المحركات وقت الإطلاق، فمن الممكن أن تصاب بالحرق أو تصم. العواقب الطبية ليست شائعة في حياتنا. سؤال آخر هو ما إذا كانت مقصودة، سواء كانت نتيجة لتأثير تقنيات معينة أو شيء آخر. وفي الوقت الحالي - أولي - يمكننا القول أن بعض التقنيات المتقدمة قد تكون وراء كل هذا".

https://arabic.sputniknews.com/20220407/تقرير-للبنتاغون-أمريكيات-تعرضن-لحالات-حمل-غير-طوعية-بعد-مواجهة-مع-أجسام-مجهولة-1060948883.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

البنتاغون الأمريكي, الأجسام الطائرة