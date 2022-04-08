https://arabic.sputniknews.com/20220408/مسؤول-عراقي-حققنا-قفزات-كبيرة-في-حماية-واسترجاع-المال-العام-1060974392.html
مسؤول عراقي: حققنا قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام
مسؤول عراقي: حققنا قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام
حدد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، جهتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T12:05+0000
2022-04-08T12:05+0000
2022-04-08T12:05+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن محمد صالح، تحقيق العراق قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام.وقال صالح: "إن هناك جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية: الأولى صندوق استرداد الأموال وله مجلس أعلى برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية، وهو المجلس المهم الذي استأنف عمله بموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 الذي يمثل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد الأموال رقم 9 لسنة 2012".وأكد المسؤول العراقي أن هذا القانون الجديد قد ألزم الحكومة العراقية عند عقدها اتفاقيات استثمارية واقتصادية مع أي دولة أخرى لديها أموال عراقية مشمولة بأحكام هذا القانون، بإبرام اتفاقيات معها لاسترداد تلك الأموال، فضلا عن إلى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة والخاصة بمكافحة الفساد والمعتمدة وطنيا.وأشار محمد صالح إلى أن بلاده حققت في المدة المنصرمة قفزات كبيرة بعمله في حماية واسترجاع المال العام.وذكر مظهر محمد صالح أن الجهة الأساسية الثانية هي مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب، وهو المكتب الذي يعمل بناء على القانون رقم 39 لسنة 2015، وهو كيان متخصص ويمثل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية.ولفت المسؤول العراقي إلى أن هذا المكتب له أجهزة منتشرة في النشاط المصرفي والمالي العراقي، كما له، أيضا مجلس أعلى يرسم سياساته ولوائحه وتعليماته التنظيمية والرقابية، وذلك تحت رئاسة محافظ البنك المركزي العراقي.وشدد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، على أن المكتب يتمتع بصلات دولية عبر عضويته المهمة في منظمة العمل المالي الدولي، وتعني مهمته التصدى للمعاملات المشبوهة وملاحقة الجرائم المالية على المستوى الإقليمي والدولي، دون أن يغفل التعاون الفاعل مع أجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية.
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العراق, العالم العربي
مسؤول عراقي: حققنا قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام
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حدد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، جهتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)
، مساء اليوم الجمعة، عن محمد صالح، تحقيق العراق قفزات كبيرة في حماية واسترجاع المال العام.
وقال صالح: "إن هناك جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية: الأولى صندوق استرداد الأموال وله مجلس أعلى برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية، وهو المجلس المهم الذي استأنف عمله بموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 الذي يمثل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد الأموال رقم 9 لسنة 2012".
وأكد المسؤول العراقي أن هذا القانون الجديد قد ألزم الحكومة العراقية عند عقدها اتفاقيات استثمارية واقتصادية
مع أي دولة أخرى لديها أموال عراقية مشمولة بأحكام هذا القانون، بإبرام اتفاقيات معها لاسترداد تلك الأموال، فضلا عن إلى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة والخاصة بمكافحة الفساد والمعتمدة وطنيا.
وأشار محمد صالح إلى أن بلاده حققت في المدة المنصرمة قفزات كبيرة بعمله في حماية واسترجاع المال العام.
وذكر مظهر محمد صالح أن الجهة الأساسية الثانية هي مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب، وهو المكتب الذي يعمل بناء على القانون رقم 39 لسنة 2015، وهو كيان متخصص ويمثل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن هذا المكتب له أجهزة منتشرة في النشاط المصرفي والمالي العراقي
، كما له، أيضا مجلس أعلى يرسم سياساته ولوائحه وتعليماته التنظيمية والرقابية، وذلك تحت رئاسة محافظ البنك المركزي العراقي.
وشدد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، على أن المكتب يتمتع بصلات دولية عبر عضويته المهمة في منظمة العمل المالي الدولي، وتعني مهمته التصدى للمعاملات المشبوهة وملاحقة الجرائم المالية على المستوى الإقليمي والدولي، دون أن يغفل التعاون الفاعل مع أجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية.