https://arabic.sputniknews.com/20220408/مستخدمو-تويتر-سيتمكنون-قريبا-من-مغادرة-محادثات-غير-مرغوبة-1060992531.html
مستخدمو "تويتر" سيتمكنون قريبا من مغادرة "محادثات غير مرغوبة"
مستخدمو "تويتر" سيتمكنون قريبا من مغادرة "محادثات غير مرغوبة"
تختبر شركة "تويتر" حاليا ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإزالة أنفسهم من المحادثات. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T21:37+0000
2022-04-08T21:37+0000
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وبفضل الميزة، سيتمكن مستخدمو "تويتر" من حذف ذكر حسابهم "Mention" داخل محادثة خرجت عن مسارها، أو وجدوا أنفسهم منخرطين فيها دون رغبتهم.وعند تنشيط الميزة، سيتوقف المستخدم عن استقبال أي إشارات مستقبلية في تلك المحادثة، وربما الأهم من ذلك أنها ستوقف الإشعارات.ونشر أحد حسابات "تويتر" الموثقة، أمس الخميس، صورة متحركة (جيف) توضيحية للميزة القادمة، والذي أكد أنها ستكون "وسيلة لمساعدة المستخدمين على حماية سلامتهم وإبعاد أنفسهم عن المحادثات".ويمكن تفعيل ميزة "مغادرة هذه المحادثة" في القائمة المنبثقة من زاوية إحدى التغريدات المنشورة على موقع "تويتر".وأشار "تويتر" إلى أن اختبار الميزة في الوقت الحالي يقتصر على بعض المستخدمين عبر نسخة سطح المكتب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع
مستخدمو "تويتر" سيتمكنون قريبا من مغادرة "محادثات غير مرغوبة"
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تختبر شركة "تويتر" حاليا ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإزالة أنفسهم من المحادثات.
وبفضل الميزة، سيتمكن مستخدمو "تويتر" من حذف ذكر حسابهم "Mention" داخل محادثة خرجت عن مسارها، أو وجدوا أنفسهم منخرطين فيها دون رغبتهم.
وعند تنشيط الميزة، سيتوقف المستخدم عن استقبال أي إشارات مستقبلية في تلك المحادثة، وربما الأهم من ذلك أنها ستوقف الإشعارات.
ونشر أحد حسابات "تويتر" الموثقة، أمس الخميس، صورة متحركة (جيف) توضيحية للميزة القادمة، والذي أكد أنها ستكون "وسيلة لمساعدة المستخدمين على حماية سلامتهم وإبعاد أنفسهم عن المحادثات".
ويمكن تفعيل ميزة "مغادرة هذه المحادثة" في القائمة المنبثقة من زاوية إحدى التغريدات المنشورة على موقع "تويتر".
وأشار "تويتر" إلى أن اختبار الميزة في الوقت الحالي يقتصر على بعض المستخدمين عبر نسخة سطح المكتب.