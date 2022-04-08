مشاجرة بالأيدي وتلاسن بين شخصين في المسجد الحرام والأمن السعودي يتدخل... فيديو
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل لمشاجرة بالأيدي بين شخصين داخل المسجد الحرام، وحاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما، لكن دون جدوى ما دفع قوات الأمن السعودية للتدخل للسيطرة على الموقف.
وقال الأمن العام السعودي في بيان عبر تويتر، إن "المشاجرة حدثت مساء أمس الخميس في المسعى بالمسجد الحرام، ولم ينتج عنها أي إصابات".
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام. pic.twitter.com/WSBba1N7Bn— الأمن العام (@security_gov) April 7, 2022
وأوضح البيان أن المشاجرة كانت نتيجة تلاسن بينهما.
وأشار إلى أنه اتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة داخل المسعى في #المسجد_الحرام مساء أمس بسبب تلاسن بين شخصين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.— سعيد العدواني (@Saeed_Aladwany) April 7, 2022
وتدعوا الادارة الى الالتزام بالهدوء والسكينة اثناء أداء #العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر ألله.#رمضان#رمضان_مبارك pic.twitter.com/WypYZmRzR1
كما ناشدت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمعتمرين والمصلين التزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية.