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https://arabic.sputniknews.com/20220408/مشاجرة-بالأيدي-وتلاسن-بين-شخصين-في-المسجد-الحرام-والأمن-السعودي-يتدخل-فيديو-1060973996.html
مشاجرة بالأيدي وتلاسن بين شخصين في المسجد الحرام والأمن السعودي يتدخل... فيديو
مشاجرة بالأيدي وتلاسن بين شخصين في المسجد الحرام والأمن السعودي يتدخل... فيديو
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل لمشاجرة بالأيدي بين شخصين داخل المسجد الحرام، وحاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما، لكن دون جدوى ما دفع قوات الأمن السعودية... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T11:57+0000
2022-04-08T11:57+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال الأمن العام السعودي في بيان عبر تويتر، إن "المشاجرة حدثت مساء أمس الخميس في المسعى بالمسجد الحرام، ولم ينتج عنها أي إصابات".وأوضح البيان أن المشاجرة كانت نتيجة تلاسن بينهما.وأشار إلى أنه اتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.كما ناشدت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمعتمرين والمصلين التزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

مشاجرة بالأيدي وتلاسن بين شخصين في المسجد الحرام والأمن السعودي يتدخل... فيديو

11:57 GMT 08.04.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل لمشاجرة بالأيدي بين شخصين داخل المسجد الحرام، وحاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما، لكن دون جدوى ما دفع قوات الأمن السعودية للتدخل للسيطرة على الموقف.
وقال الأمن العام السعودي في بيان عبر تويتر، إن "المشاجرة حدثت مساء أمس الخميس في المسعى بالمسجد الحرام، ولم ينتج عنها أي إصابات".
وأوضح البيان أن المشاجرة كانت نتيجة تلاسن بينهما.
وأشار إلى أنه اتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كما ناشدت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمعتمرين والمصلين التزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية.
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