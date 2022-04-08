https://arabic.sputniknews.com/20220408/مصارف-لبنان-ترحب-بتوقيع-اتفاق-على-مستوى-الخبراء-مع-صندوق-النقد-1060978375.html
مصارف لبنان ترحب بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد
مصارف لبنان ترحب بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد
رحبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:51+0000
2022-04-08T13:51+0000
2022-04-08T13:51+0000
اقتصاد
لبنان
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وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية (الليرة).وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، وصف سلامة إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بأنه "حدث إيجابي للبنان"، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف.وأكد حاكم البنك المركزي اللبناني أن مصرفه تعاون مع صندوق النقد وسهّل مهمته للوصول إلى اتفاق.وقال سلامة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إحالة-القاضية-التي-توعدت-حاكم-مصرف-لبنان-إلى-مجلس-تأديبي-بسبب-سفرها-دون-إذن-1060966635.html
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اقتصاد, لبنان
مصارف لبنان ترحب بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد
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رحبت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بتوقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.
وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية (الليرة).
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، وصف سلامة إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد
، بأنه "حدث إيجابي للبنان"، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف.
وأكد حاكم البنك المركزي اللبناني أن مصرفه تعاون مع صندوق النقد
وسهّل مهمته للوصول إلى اتفاق.
وقال سلامة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج.