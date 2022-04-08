https://arabic.sputniknews.com/20220408/مفتاح-سيارة-آبل-المنتظرة-إبداع-تكنولوجي-جديد-في-عالم-السيارات-1060990110.html
مفتاح سيارة "آبل" المنتظرة.. إبداع تكنولوجي جديد في عالم السيارات
مفتاح سيارة "آبل" المنتظرة.. إبداع تكنولوجي جديد في عالم السيارات
تعتبر سيارة "آبل" من أكثر منتجات الشركة المنتظرة منذ سنوات، وفي عام 2020، قدمت شركة "آبل"ميزة ذكية تسمى "Apple Car Key" في مؤتمرها للمطورين حول العالم. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T19:46+0000
2022-04-08T19:46+0000
2022-04-08T19:46+0000
منوعات
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تتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين لديهم سيارات متوافقة فتح قفل سياراتهم وتشغيلها باستخدام "iPhone" أو "Apple Watch".لم يكن "Apple Car Key" شائعا مثل منتجات "آبل" الأخرى عند الإطلاق، لأنه دعم فقط عددًا محدودًا من طرازات "BMW". ومع ذلك، يأتي المزيد من الشركات المصنعة لدعم هذه الميزة.يحتوي على ميزات إضافية مثل مشاركة مفتاح سيارتك من خلال "iMessage" وإنشاء مفتاح سيارة قابل للمشاركة مع وصول مقيد، حيث يمكنك وضع حدود مثل السرعة والحجم وغير ذلك.تتميز محفظة "آبل" الخاصة بك أيضًا بوضع "Express Mode"، والذي يسمح لك باستخدام بطاقاتك ومفاتيحك دون سحب هاتفك أو إلغاء قفل الجهاز. إنه يعمل بنفس الطريقة مع "Apple Car Key". يتم فتح قفل سيارتك تلقائيًا عندما تستشعر وجود هاتفك بالقرب منك. ويمكنك تشغيل سيارتك بمجرد دخولك.يمكن تشغيل السيارة فقط عندما يكون الهاتف بداخلها ، لذلك ليس هناك احتمال كبير للاحتيال. علاوة على ذلك، ستتلقى إشعارات عندما يتم قفل سيارتك وفتحها وبدء تشغيلها.وبحسب المصادر، تهدف شركة "آبل" إلى بدء الإنتاج الضخم في أواخر عام 2024 أو 2025، ولن تقل تكلفة سيارة "آبل" عن 100.000 دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
مفتاح سيارة "آبل" المنتظرة.. إبداع تكنولوجي جديد في عالم السيارات
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تعتبر سيارة "آبل" من أكثر منتجات الشركة المنتظرة منذ سنوات، وفي عام 2020، قدمت شركة "آبل"ميزة ذكية تسمى "Apple Car Key" في مؤتمرها للمطورين حول العالم.
تتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين لديهم سيارات متوافقة فتح قفل سياراتهم وتشغيلها باستخدام "iPhone" أو "Apple Watch".
لم يكن "Apple Car Key" شائعا مثل منتجات "آبل" الأخرى عند الإطلاق، لأنه دعم فقط عددًا محدودًا من طرازات "BMW". ومع ذلك، يأتي المزيد من الشركات المصنعة لدعم هذه الميزة.
يحتوي على ميزات إضافية مثل مشاركة مفتاح سيارتك من خلال "iMessage" وإنشاء مفتاح سيارة قابل للمشاركة مع وصول مقيد، حيث يمكنك وضع حدود مثل السرعة والحجم وغير ذلك.
تتميز محفظة "آبل" الخاصة بك أيضًا بوضع "Express Mode"، والذي يسمح لك باستخدام بطاقاتك ومفاتيحك دون سحب هاتفك أو إلغاء قفل الجهاز. إنه يعمل بنفس الطريقة مع "Apple Car Key". يتم فتح قفل سيارتك تلقائيًا عندما تستشعر وجود هاتفك بالقرب منك. ويمكنك تشغيل سيارتك بمجرد دخولك.
يمكن تشغيل السيارة فقط عندما يكون الهاتف بداخلها ، لذلك ليس هناك احتمال كبير للاحتيال. علاوة على ذلك، ستتلقى إشعارات عندما يتم قفل سيارتك وفتحها وبدء تشغيلها.
وبحسب المصادر
، تهدف شركة "آبل" إلى بدء الإنتاج الضخم في أواخر عام 2024 أو 2025، ولن تقل تكلفة سيارة "آبل" عن 100.000 دولار.