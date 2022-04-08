https://arabic.sputniknews.com/20220408/مقتل-عنصر-في-الحشد-الشعبي-وإصابة-اثنين-آخرين-بانفجار-عبوة-ناسفة-غربي-العراق-1060992873.html
مقتل عنصر في الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي العراق
مقتل عنصر في الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي العراق
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T23:14+0000
2022-04-08T23:14+0000
2022-04-08T23:14+0000
الحشد الشعبي
العراق
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بغداد – سبوتنيك. وقال الحشد الشعبي في بيان، "تزف هيئة الحشد الشعبي، الشهيد البطل علي خضير حميد جاسم الجصاني أحد مقاتلي اللواء 13 بالحشد الشعبي الذي ارتقى مساء اليوم الجمعة خلال أداء الواجب المقدس في محافظة الانبار اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات فلول "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.وأضاف أن الانفجار أدى أيضا إلى "إصابة اثنين من مقاتلي اللواء".وقوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الحشد-الشعبي-يقرر-إعدام-إرهابيين-اثنين-مسؤولين-عن-تفجير-ساحة-الطيران-في-بغداد--1060814014.html
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الحشد الشعبي, العراق
مقتل عنصر في الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي العراق
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد.
بغداد – سبوتنيك
. وقال الحشد الشعبي في بيان، "تزف هيئة الحشد الشعبي، الشهيد البطل علي خضير حميد جاسم الجصاني أحد مقاتلي اللواء 13 بالحشد الشعبي الذي ارتقى مساء اليوم الجمعة خلال أداء الواجب المقدس في محافظة الانبار اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات فلول "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.
وأضاف أن الانفجار أدى أيضا إلى "إصابة اثنين من مقاتلي اللواء".
وقوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"
(الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".