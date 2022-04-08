https://arabic.sputniknews.com/20220408/مقتل-12-جنديا-وإصابة-21-إثر-هجوم-على-قاعدة-للجيش-في-بوركينا-فاسو-1060985043.html
مقتل 12 جنديا وإصابة 21 إثر هجوم على قاعدة للجيش في بوركينا فاسو
مقتل 12 جنديا وإصابة 21 إثر هجوم على قاعدة للجيش في بوركينا فاسو
أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا و4 متطوعين مدنيين، وإصابة 21 إثر هجوم شنه المتمردون على قاعدة للجيش شمالي البلاد، اليوم الجمعة. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T16:13+0000
2022-04-08T16:13+0000
2022-04-08T16:13+0000
العالم
بوركينا فاسو
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وأضاف الجيش في بيان له: "استهدف هجوم معقد اليوم الجمعة الموافق 8 نيسان/ أبريل 2022 مفرزة ناميسيغيما العسكرية في حوالي الساعة الخامسة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)"، وفقا لوكالة "فرانس برس". ويعتبر شمال بوركينا فاسو هو بؤرة ساخنة لهجمات المسلحين الإسلاميين، الذين بدأوا في شن غارات دامية عبر الحدود من مالي المجاورة في عام 2015، وأودت حملتهم بحياة 2000 شخص وشردت نحو 1.8 مليون شخص.وتخضع بوركينا فاسو لحكم مجلس عسكري منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2022، بعدما استولى أفرادها على السلطة مع تصاعد الغضب بسبب فشل الرئيس المنتخب للبلاد، روش مارك كريستيان كابوري، في دحر التمرد.و أعلن خليفة كابوري، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، أن الأمن يمثل أولوية له، لكن تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة أودى بحياة العشرات من المدنيين والعسكريين.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/وكالة-مسلحون-يقتلون-ما-لا-يقل-عن-11-جنديا-حكوميا-في-بوركينا-فاسو-1060152286.html
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العالم, بوركينا فاسو
مقتل 12 جنديا وإصابة 21 إثر هجوم على قاعدة للجيش في بوركينا فاسو
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أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا و4 متطوعين مدنيين، وإصابة 21 إثر هجوم شنه المتمردون على قاعدة للجيش شمالي البلاد، اليوم الجمعة.
وأضاف الجيش في بيان له: "استهدف هجوم معقد اليوم الجمعة الموافق 8 نيسان/ أبريل 2022 مفرزة ناميسيغيما العسكرية في حوالي الساعة الخامسة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويعتبر شمال بوركينا فاسو هو بؤرة ساخنة لهجمات المسلحين الإسلاميين، الذين بدأوا في شن غارات دامية عبر الحدود من مالي المجاورة في عام 2015، وأودت حملتهم بحياة 2000 شخص وشردت نحو 1.8 مليون شخص.
وتخضع بوركينا فاسو لحكم مجلس عسكري منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2022، بعدما استولى أفرادها على السلطة مع تصاعد الغضب بسبب فشل الرئيس المنتخب للبلاد، روش مارك كريستيان كابوري، في دحر التمرد.
و أعلن خليفة كابوري، العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، أن الأمن يمثل أولوية له، لكن تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة أودى بحياة العشرات من المدنيين والعسكريين.